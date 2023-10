VIDEO. “Mēs pastāvam tik ilgi, kamēr mēs apspiežam citus.” Krievs skaidro, kāpēc Krievija nevar iztikt bez karošanas Ieteikt







Sociālajos tīklos izplatījies video, kur kāds Krievijas iedzīvotājs skaidro, kāpē Krievija nevar iztikt bez karošanas.

Saskaņā ar vīrieša teikto, visa Krievijas vēsture sastāv no trim posmiem, kas atkārtojas: gatavošanās karam, karš un atjaunošanās pēc kara. Impērija nevar ļaut nevienam dzīvot labāk, tāpēc katra valsts ar augstāku dzīves līmeni ir ienaidnieks.

“Kas mums traucē dzīvot labāku dzīvi bez kara? Mēs nezinām, kā darīt. Visa Krievijas vēsture sastāv no trim posmiem: gatavošanās karam, karš un atjaunošanās pēc kara. Pēc rekonstrukcijas ko mēs darām? Mēs gatavojamies karam. Pārbaudiet, visa Krievijas vēsture sastāv no šiem trim posmiem. Jautājums ir tikai par to, cik gari ir šie posmi.

Mēs nevaram ļaut saviem kaimiņiem dzīvot labāk par mums. Mēs esam impērija. Mums jābūt labākajiem ciemā. Un tas, kurš dzīvo labāk par mums, ir ienaidnieks. Piemēram, Amerika ir liels ienaidnieks. Kad tā nav bijusi Krievijas ienaidniece? Vienīgi tad, kad Krievija nonāca pilnīgā nabadzībā un bija jāpiebaro. Tad Amerika pārstāja būt mūsu ienaidnieks uz neilgu periodu. Un tad tā atkal kļuva par ienaidnieku. Kāpēc? Jo tur dzīve ir labāka.

Kāda ir problēma ar Ukrainu? Viņi attīstās. 2014. gadā minimālā alga Ukrainā bija zemāka nekā Krievijā. Nu loģiski, tā tas bija kara dēļ, tā izraisīto problēmu dēļ utt. 2017. gadā minimālā alga Ukrainā panāca minimālo algu Krievijā un 2020. gadā apsteidza to. Pirms kara Ukraina bija augstāka minimālā alga nekā Krievijā, bet tajā pašā laikā cenas tur bija par ceturdaļu zemākas. Manas sievas vecāki no Šebekino devās iepirkšanās tūrēs uz Harkivu. Vai cars to drīkst pieļaut?

Kas mūs attur no labākas dzīves bez kara? Fakts, ka mēs esam impērija, mēs pastāvam tik ilgi, kamēr mēs apspiežam citus. Tā ir skarbā realitāte. Mūsu maize ir citu ciešanas. Mēs apspiežam paši savus reģionus. Salīdziniet, kā dzīvo Maskava un kā dzīvo Burjatijā. Tur ir divu simtu gadu atšķirība. Maskavā viņiem ir debesskrāpji, Burjatijā viņi iet uz tualeti bedrē. Tas nav joks, tā nav meme. Cilvēki tur tiešām iet nokārtoties uz bedri.

Krievija būs lieliska valsts dzīvošanai tikai tad, kad tā sadalīsies nacionālās valstīs. Kad Krieviju vairs nepārvaldīs viens traks cars bunkurā. Bet kamēr cars pieņems lēmumus Maskavā, kari un problēmas turpināsies,” video stāsta vīrietis.