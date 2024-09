Publicitātes foto

VIDEO. “Mīlestība māk arī kost!” Dziedātāja Patrisha laiž klajā jaunu dziesmu, kas vēsta par mīlestības sāpēm Ieteikt







Populārā latviešu mūziķe Patrisha klausītājiem nodod jaunu dziesmu “Love Bites”. Pēc garākas pauzes šī dziesma tapusi angļu valodā un tā ir stāsts par divu mīlošu cilvēku attiecībām – gan harmoniskiem mirkļiem, gan tādiem, kad viss brūk un mīlestība šķietami sāk izdzist. Līdz ar jauno skaņdarbu tiek prezentēts arī videoklips šai dziesmai.

“Dziesma vēsta par divu cilvēku kopdzīvi – ne tikai skaistajiem mirkļiem un tauriņiem vēderā, bet arī tiem brīžiem, kad šie tauriņi iedzeļ tā, ka no šīm sāpēm nereti kļūst slikti pat fiziski. Mēs vienmēr sagaidām, ka otrs cilvēks mums sniegs mieru un harmoniju, bet mīlestība mūs var sāpināt un tik dziļi traumēt, ka reizēm šķiet, ka labāk kopdzīvi pārtraukt. Tomēr paliekot bez sava mīļotā cilvēka un mācoties atkal būt vieniem, mums bieži nākas secināt, ka šī mīlestība tomēr ir bijusi skaista, spēcinoša un reizē iedvesmojoša. Es vēlos, lai sāpīgajos brīžos mēs visi atceramies, ka tikai ejot cauri grutībām, mācoties no savas pieredzes un otra cilvēka, mēs varam mīlestību padarīt vēl spēcīgāku, dziļāku un sniegt viens otram vēl daudz vairāk. Mīlestība māk arī kost!” saka Patrisha.

“Love Bites” mūzikas un vārdu autori ir pati Patrisha, Kim Wennerstrom un Dunkan Townsend, dziesmu producējis Kim W. Singls sarakstīts pērnā gada vasarā, kad Patrisha bija devusies uz Berlīni pie producenta Kim Wennerstrom, sadarbībā ar kuru dziedātājai jau iepriekš tapušas tādas dziesmas kā “Patrisha bija šeit”, “Lai tev sāp” un citas.

“Ar Kimu vienmēr ir bijis ļoti viegli sastrādāties – mēs līdzīgi domājam, mums sakrīt viedoklis par to, kādam ir jābūt dziesmas skanējumam un vēstījumam. Kad pirms gada Berlīnē ķērāmies pie jaunas dziesmas rakstīšanas, mūsu mērķis bija to uzrakstīt tā, lai gan stāsta, gan sajūtu ziņā dziesma būtu izprotama un tuva ikvienam. “Love Bites” tapšanas procesā mums pievienojās dziesmu autors un mūziķis no Lielbritānijas Dunkan Townsend. Mūsu triju starpā izveidojās ļoti veiksmīga un raita sadarbība, kuru plānojam turpināt arī nakotnē,” stāsta Patrisha.

Dziesmai “Love Bites” tapis arī videoklips, kuru veidojis režisors Reinis Ūbelis ar savu komandu.

Kā norāda režisors, kad pirmo reizi viņš ticies ar Patrishu, lai izrunātu video stāsta vēstījumu, dziedātāja izteikusi vēlmi izveidot videoklipu, kurā būtu redzama patiesība. “Kopīgi tiecāmies to īstenot ne tikai realistiskā vidē un tēlos, bet arī caur simboliem un montāžu, kas veidota kā Patrishas spēlētās sievietes iekšējās pasaules manifestācija,” saka Reinis Ūbelis.

Jaunais singls no 9.septembra ir pieejams visās lielākajās mūzikas straumēšanas platformās un dzirdams Latvijas radiostacijās.

VIDEO!



























Dziedātāja Patrisha dažādos laikos