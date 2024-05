“Kā tu uzdrīkstējies zagt dziesmu no talantīgākā cilvēka Latvijā?” Arī Raimonda Paula mazmeita pievienojas “cepienam” par dziesmas izmantošanu. Gustavo skaidro situāciju Ieteikt







17. maijā straumēšanas un lejupielādes platformās tiek publiskota producenta un izpildītāja Gustavo jaunā dziesma un mūzikas video “Nepārmet man 3000” ar Patrishas un Normunda Rutuļa piedalīšanos. Šādā sadarbībā mākslinieki apvienojās pirmo reizi. Taču dziesmai tika pievērsta milzīga uzmanība, jo to kritizēja gan mūziķis Ainars Mielavs, gan vēlāk arī Raimonda Paula mazmeita.

“Šāda stila viedoklis nav raksturīgs FB visumā delikātajai auditorijai. Tomēr šis jau ir reāls radošās mazspējas p..djec! Gustavs Butelis @arstarulsmirus ir bīstams narciss, bet Rutulis @nrutulis un Patrīcija Cuprijanoviča (Patriša) tērētas marionetes. Jums visiem pat kājas noskalot Raimondam būtu jāaizliedz ar likumu!” rakstīja Ainars Mielavs.

Pēc dažām dienām publiski viedokli pauda arī Raimonda Paula mazmeita Annemarija Paula. Arī viņa bija skarba savos izteikumos: “Es mēģināju noturēties, neko nerakstīt, bet es nevaru vairs klusēt. Gustavs Butelis ar savu Dieva kompleksu un pašmīlestību ir aizgājis pārāk tālu. Kā tu vispār uzdrīkstējies izmantot (zagt) dziesmu no vistalantīgākā cilvēka Latvijā, kas ir sasniedzis vairāk dzīvē, nekā tu pat vari iedomāties. Nokāp no sava paštaisīta troņa un parādi kaut kādu cieņu cilvēkam, kas to ir pelnījis. Neaiztiec Raimonda Paula klasiku bez atļaujas un nekropļo Raimonda Paula dziesmas ar saviem prastiem vārdiem. Tu neesi pat tuvu viņa līmenim, labāk raksti par to, ko tu zini, piemēram, par saviem konfliktiem ar citiem pieaugušiem reperiem. Ceru, ka tavs ego sadzirdēs šos vārdu un rīkosies pareizi.”

Vēlāk gan, kā izskatās, šis ieraksts tika dzēsts, pēc tam, kad daudzi cilvēki aizrādīja par daudzajām gramatikas kļūdām publicētajā tekstā.

Kas par šo sakāms dziesmas jaunās versijas autoru komandai? LA.LV sazinājās ar Gustavo, lai noskaidrotu, vai tiešām dziesma izmantota bez Maestro ziņas.

Gustavo norāda, ka Raimonda Paula apstiprinājums darba izmantošanai bija saņemts: “Tāpat kā iepriekš, gatavojot skaņdarbu Lielajam koncertam, tika veikta priekšlaicīga atļaujas saņemšanas procedūra caur Raimonda Paula oficiālajiem pārstāvjiem. Tā kā tas ir ierasts process un arī iepriekš galā tika saņemtas pozitīvas atbildes, cerēju uz to, ka arī šoreiz viss notiks ātri un gludi. Šī bija tā reize, kad līdz autoram jaunais ieraksts nonāca ne tik ātri, kā gribējās. Skaņdarbs “Nepārmet man 3000” no Raimonda Paula puses ir oficiāli identificēts kā jauns darbs, kurā tiek izmantoti Maestro oriģināldziesmas citāti.”

Gustavo komentē arī plašo ažiotāžu, norādot, ka dziesma tātad ir raisījusi emocijas: “Jaunā dziesma “Nepārmet man 3000” ir izskanējusi. Uzmanība tai ir pievērsta, un tas ir labi. Kādam patīk vairāk, kādam mazāk — tā arī tam bija jābūt. Dziesmai ir jāraisa izjūtas, un šoreiz tas ir noticis. Pārējais ir gaumes jautājums. Un par to, kā mēs visi zinām, nestrīdas.

Kā teikts dziesmas vārdos – “nevar atsaukt senās dziesmas”, tās ir un paliek savā sākotnējā veidolā. Mēs tikai varam citēt cienījamu autoru sen iemīlētus darbus. Šoreiz, gatavojoties trešajam Lielajam koncertam, padsmit profesionāli mūziķi strādāja nesteidzīgi, ar vislielāko pietāti un tikai ar vienu mērķi — godināt autoru un dziesmas oriģinālu, papildinot to arī ar jaunradi. Ja kādam jaunrades daļa šķiet nesaprotama — tā var būt. Mūzikā tā ir ierasta parādība.”

Gustavo norāda, ka arī mediji šajā situācijā ir rīkojušies prognozējami: “Atbildot, kāpēc tieši par šo skaņdarbu ir izveidojusies tāda ažiotāža, varu teikt, ka mediji ir kāri uz skarbiem izteicieniem un konfliktiem kopumā. Tas jau nav nekas jauns. Tieši tā, izceļot un eskalējot visniecīgāko konfliktu pazīmes, izpaužas alkas pēc uzmanības mūsdienu lielajā un sadrumstalotajā mediju pasaulē.”

Kā tapusi dziesma? “Dziesma tika gatavota kā daļa no gaidāmā trešā Lielā koncerta programmas. Jaunā skaņdarba mākslinieciskā ideja bija vienot vairāku Raimonda Paula daiļrades cienītāju paaudžu izpildījumu vienā dziesmā. Bez Maestro dziesmas citātiem kompozīcijā “Nepārmet man 3000” ir milzum daudz muzikālu atsauču uz grupas Outkast dalībnieka Andre 3000 dziesmām, jo manis izpildītā daļa, kas tiek pasniegta no klausītāja skatu punkta, ir veltījums viņa daiļradei, kas ilgstoši ir bijusi spēcīgs iedvesmas avots. Jauno darbu veidojām kā dažādu paaudžu un subkultūru satikšanās krustpunktu.”