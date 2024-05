Foto: Elvijs Pārpucis

Šodien, 17. maijā straumēšanas un lejupielādes platformās tiek publiskota producenta un izpildītāja Gustavo jaunā dziesma un mūzikas video “Nepārmet man 3000” ar Patrishas un Normunda Rutuļa piedalīšanos. Šādā sadarbībā mākslinieki apvienojās pirmo reizi. Dziesma tapusi īpaši “3.Lielais koncerts” repertuāram un uz grandiozās koncerta skatuves pirmo reizi dzīvajā izpildījumā skanēs 1.jūnijā Mežaparkā.

“Jaunais skaņdarbs ir Raimonda Paula 1969. gadā ierakstītās dziesmas “Nepārmet man” svaiga versija ar citādu saturisku ievirzi. Tajā dzirdams vairāku laikmetu sakausējums, kurā tika apvienota pagājušā gadsimta septiņdesmitajiem gadiem raksturīgais estrādes skanējums ar bagātīgu un dinamisku mūsdienu hip hopa stilistiku. Dziesmas tekstu papildināju ar jauniem pantiem, kuros no klausītāja skatu punkta izstāstīju stāstu par to, kā savulaik iemīlēju viena no saviem iedvesmas avotiem, repera André 3000 daiļradi.” dalās dziesmas līdzautors un izpildītājs Gustavo.

Jaunā dziesma “3.Lielais koncerts” Mežaparkā tiks izpildīta ar vērienīgu pavadošo mūziķu sastāvu – Latvijas Radio Begbendu un Sinfonietta Rīga, kad godinot Latvijas populārās mūzikas zelta fondu uz grandiozas skatuves pulcēsies vairāk kā simts mūziķu.

Kompozīcijas piedziedājumu izpildīja Patrisha duetā ar Normundu Rutuli. Arī viņu izpildījumā ir dzirdama divu paaudžu satikšanās, kas ir saklausāma arī solistu atšķirīgajās izpildījuma manierēs.

“Esmu ārkārtīgi gandarīts par šo unikālo un nebijušo sadarbību, kurā bija iespēja strādāt ar Patrishu, Normundu Rutuli un lielu skaitu talantīgu instrumentālistu. Tas bija tiešām iedvesmojoši. Jaunās dziesmas aranžiju veidojām kopā ar taustiņinstrumentālistu Ritvaru Garozu. Šis noteikti ir viens no komplicētākājiem skaņdarbiem, ko līdz šim esmu producējis. Kopumā tajā iesaistījās sešpadsmit mūziķi, to starpā arī pūtēji no Latvijas Radio Bigbenda, stīgu kavartets no orķestra Sinfonietta Rīga sastāva.” turpina mūziķis.

Dziesmas instrumentālo daļu izpildīja Ritvars Garoza – taustiņi, Jānis Puķītis – flauta, alta saksofons, baritona saksofons, Māris Jēkabsons – flauta, tenora saksofons, Reinis Puriņš – trompete, Laira Rozenberga – trombons, Kārlis Alfrēds Feldbergs – bastrombons, Mārcis Vasiļevskis – ģitāra , Toms Kursītis – basģitāra, Kristiāna Krūskopa un Madara Gaile – vijoles, Ineta Abakuka – alts, Māra Botmane – čells. Ieraksta skaņu režisors ir ilggadējais Gustavo draugs un kolēģis Sergejs Laletins.

Videoklipa režisors Elvijs Pārpucis.

Jau par tradīciju kļuvušais “3.Lielais koncerts” norisināsies šā gada 1.jūnijā Mežaparka Lielajā estrādē, kur uz līdz šim vērienīgākās skatuves kāps Latvijas populārās mūzikas zvaigznes kopā ar klasiskās mūzikas profesionāļiem, kas kopā radīs nebijušu skanējumu un grandiozu sadziedāšanās pasākumu.

“3.Lielais koncerts” galvenais atbalstītājs ir LMT.

Koncerta biļetes var iegādāties www.lielkoncerts.lv kā arī Biļešu Serviss kasēs un www.bilesuserviss.lv.