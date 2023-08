Dziedātāja Patrisha, īstajā vārdā Patrīcija Ksenija Cuprijanoviča. Foto: LETA

VIDEO. “Tas bija grūti, jo tev kā jaunietim ir svarīgi iederēties” – dziedātāja Patrisha atklāj, ar kādām grūtībām saskārusies pusaudzes gados Ieteikt







Dziedātāja Patrisha sarunā ar Andri Buli apstiprina, ka skolas gados ar mobingu saskārusies tādā līmenī, līdz labākais lēmums bijis pāriet uz tālmācību. Lai gan atmiņas par negāciju uzplūdiem mēdz joprojām uzplaiksnīt, viņai ir izdevies tikt ar šo dzīves posmu galā.

Jaunā dziedātāja Patrisha, pilnajā vārdā Patrīcija Ksenija Cuprijanoviča, pēdējo gadu laikā plaši izskanējusi uz mūzikas skatuvēm, sadarbojoties ar dažādiem Latvijas māksliniekiem. Viena no svaigākajām sadarbībām ir šī gada pavasarī kopā ar reperi Helviju Fiņķi. Šobrīd Patrīcija veiksmīgi un mērķtiecīgi turpina savu ceļu, nedomājot, ko apkārtējie par to teiks, taču skolas laikā tā nebija. Viņa atklāti ir stāstījusi, ka pusaudžu gados ir piedzīvojusi mobingu.

“Tad bija grūti, jo tev kā jaunietim ir svarīgi iederēties. Tev gribas ieiet klasē un saņemt pretī “čau” vai “sveiki”, bet kad es sāku virzīties, tad mani sagaidīja ar ļaunu smīnu.”

Latvijā mobings ir viena no izplatītākajām problēmām, ar ko cīnāmies jau gadiem. Nav noslēpums, ka Eiropā esam vieni no pirmajiem ar augstāko mobinga līmeni sabiedrībā. Pēdējo gadu laikā daudzi sabiedrībā zināmi cilvēki atklāti ir atzinušies, ka skolas laiks neesot bijis viegls, taču tikuši tam pāri. Jautājot Patrishai, kā viņa tika pāri, jaunā dāma atzina, ka tas nebija viegli, bet tas bija jārisina.

“Tas nebija viegli, jo katram tas ceļš ir savādāks, kā tu to risini, un vai tu vispār to risini. Es sākumā to nerisināju, bet tas nāca gaismā, un tas nācās to risināt.”