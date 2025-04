VIDEO. Mirdzoši kā zvaigžņu putekļi: soctīklotāji pārsteigti, kā bites redz cilvēkus Ieteikt







Sociālo tīklu lietotājus sajūsminājis kāds neparasts video, kas uzņemts izstādē par bitēm. Tajā redzams, kā cilvēks izskatās bišu acīm — gluži kā būtu veidots no zvaigžņu putekļiem.

Reklāma Reklāma

Bites redz pasauli pavisam atšķirīgi no cilvēkiem. Lai gan arī viņas ir trihromāti, bites redz ultravioletās (UV), zilās un zaļās krāsas, bet sarkano neredz vispār — tas tām izskatās tumšs vai pat melns.

To redze ir pielāgota ziedu un nektāra meklēšanai. Daudziem ziediem ir UV “raksti”, kurus cilvēka acis nespēj saskatīt, bet bites tos uztver kā ceļvežus. Šī UV jutība ir arī iemesls, kāpēc cilvēka āda, kas šķiet vienmērīga, bitēm var izskatīties kā virsma ar gaismas un kontrastu spēli — gluži kā mirdzoša enerģijas karte.

No bišu skatpunkta cilvēks nav vienkārši “figūra”, bet gan bagātīgi teksturēts, kustīgs un mirdzošs objekts. Tādēļ video, kurā cilvēks redzams “bišu skatījumā”, izskatās tik maģisks — it kā būtu veidots no gaismas daļiņām.

Šis iespaidīgais video uzņemts izstādē “Bees: A Story of Survival”, kas šobrīd apskatāma Liverpūlē. Lielās apmeklētības dēļ izstādes norises laiks ir pagarināts un to iespējams apskatīt līdz pat šī gada septembra beigām.