Ekrānšāviņš no GoogleMaps

Attēls, kas satricināja internetu. "Google Maps" okeāna vidū atrod Zemes "melno caurumu"







2021. gada oktobrī Google Maps uzņēma attēlu, kas satricināja internetu. Klusā okeāna vidū, kur nekam citam kā ūdenim vien nevajadzētu būt, parādījies bija kaut kas dīvains – melns, trīsstūrveida plankums, kas izskatījās kā noslēpumaina bedre vai caurums.

Sociālajos tīklos cilvēki sāka šausmināties un izdomāt visādus stāstus, vispārējo sašutumu tā apraksta portāls Live Scienece. Vai tas ir melnais caurums? Slepena militāra bāze, ko nejauši aizmirsa izdzēst? Vai varbūt dziļa bedre zem Zemes virsmas? Spekulācijas gāja pilnā sparā, un tabloīdi steidza tās izplatīt.

Taču patiesība izrādījās pavisam citāda un daudz vienkāršāka. Tas nebija nekāds kosmisks noslēpums, bet gan maza, neapdzīvota sala – Vostoka sala, kas pieder Kiribati Republikai Klusā okeāna dienvidos.

Tā atrodas aptuveni 6000 kilometru attālumā no Austrālijas un aizņem nieka 0,25 kvadrātkilometrus. No kosmosa tā izskatās gandrīz pilnīgi melna, jo to klāj blīvi pisonijas koki. Šie tumši zaļie koki aug tik cieši kopā, ka no augšas tie saplūst vienā tumšā masā, radot ilūziju par kaut ko neparastu.

No jūras līmeņa Vostoka sala izskatās kā parasts koraļļu atols, apaudzis ar šiem kokiem. Pisonijas koki ir īpatnēji – tie aug tik blīvi, ka neļauj citiem augiem izspraukties, aizsedzot gaismu.

Turklāt tie piesaista jūras putnus, piemēram, sulas, nodijputnus un fregatputnus. Putniem pielīp šo koku lipīgās sēklas un viņi aiznes tās uz citām salām, tā palīdzot kokiem izplatīties.

Citviet pasaulē šie koki dažkārt kļūst par lamatām – putni tik ļoti aplīp ar sēklām, ka nespēj pacelties un iet bojā, atstājot kaulu kaudzes zem zariem.

Vostoka salu 1820. gadā atklāja krievu pētnieki, un nav nekādu liecību, ka tur jebkad būtu dzīvojuši cilvēki. Arī tagad tur neviena nav, jo salā nav saldūdens avotu.

Tā stāv klusi un vientuļi okeāna vidū, apaugusi ar kokiem, kas no kosmosa izskatās kā melns noslēpums. Tas, kas sākās kā mežonīgas baumas, beidzās ar vienkāršu atbildi – daba reizēm mūs pārsteidz ar savu vienkāršo skaistumu.