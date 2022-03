Bokseris Mairis Briedis dažādos laikos

VIDEO. "Neprasiet man viedokli, kuru līdz galam nepārzinu": bokseris Mairis Briedis sadusmo ar savu attieksmi par karu Ukrainā







Latviešu talantīgais bokseris Mairis Briedis vietnē “Instagram” dalījās savās pārdomās par karu Ukrainā. Tomēr viņa atbilde vēlāk radīja neizpratni un pat raisīja nosodījumu gan sabiedrībā, gan sabiedrībā zināmu cilvēku pusē. Bokseris socvietnē bija nofilmējis nepilnas piecas minūtes garu video, kurā pauda šādu pārliecību par notiekošo Ukrainā.

Sākotnēji sportists pavēstīja, ka nav vēlējies vispār paust savu viedokli par šo tēmu, jo saprot – jebkas, ko viņš pateiks, vēlāk var tikt pavērsts pret viņu.

“Pirmais, ko es pateikšu – es esmu pret karu. Bet kas ir pret karu? Ar to ir par maz. Kurā pusē tu esi? Es esmu Latvijas pusē. Bet, ja runa ir par to, kas notiek Ukrainā un Krievijā, esmu pilnīgi pret to, kas tur notiek. Ka maniem draugiem bokseriem ir jākaro tagad mūsu laikā. Es esmu pret vardarbību, ka viņiem tagad ir jāaizstāvas un ir jācīnās par savu ģimeni, par saviem bērniem,” – viņš sacīja un vēlreiz vairākkārt atkārtoja, ka apzinās – viss, ko viņš pateiks, var tikt pavērst pret viņu.

“Tie, kas karo, tie, kas iet tur, tie, kas liek karot – esmu kategoriski pret. Tas ir trakākais, kas var notikt uz mūsu pasaules. Bet es negribu iemest krievvalodīgos vienā maisā. Jau bijuši gadījumi, ka tālbraucēji, kas brauc ar Krievijas numuriem, jau tika nodurti, sasisti līdz pusnāvei, es negribu, lai būtu karš starp valodām,” – teica sportists un krievu valodā vērsās pie ukraiņu tautas.

“Dodu jums spēku un enerģiju, lai jums būtu pēc iespējas ātrāk iestātos miers un šīs šausmas beigtos. Es lūdzos, lai tas viss ātrāk beigtos,” – tā Mairis.

Video beigās viņš teica, ka galvenais bijis pateikt to, ka viņš ir pret karu un tam, lai par to diskutētu, ir politiķi, kas pārzina konkrētās jomas.

“Tāpēc neprasiet man viedokli, kuru līdz galam nepārzinu. Esmu viennozīmīgi pret karu,” – nobeigumā teica Mairis.

Jau ziņots, ka savukārt ukraiņu bokseris Oleksandrs Usiks devās prom no Londonas uz Ukrainu, lai iestātos ukraiņu armijā un aizstāvētu dzimteni. Tāpat viņš vairākkārt jau vērsies publiski pie Krievijas prezidenta Vladimira Putina izbeigt asinsizliešanu Ukrainā.