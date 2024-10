VIDEO. Nervi čupā! Cēsīs uz divvirzienu ceļa blakus pēkšņi brauc “trīs musketieri” Ieteikt







Linards sociālajā tīklā X ievietoja video, kur Cēsīs uz šoseju, apdzenot priekšā esošo auto, kāds šoferītis nogrieza ceļu pretim braucošajai mašīnai un vienā brīdī uz divu joslu šosejas blakus atradās trīs auto – ļoti bīstami un pārgalvīgi.

Reklāma Reklāma

“Attēlotajā situācijā apdzīšanas manevra paši pamati ir pārkāpti.

Nosauksim pārkāpumu, kas nevienā noteikumu grāmatā nav publicēts, par “Aizliegts uzsākt apdzīšanas manevru, pirms iepriekšējais to nav pabeidzis!”

Tas nozīmē, ka pa priekšu braucošais apdzenošais transportlīdzeklis pēc apdzīšanas manevra nav atgriezies iepriekšējā braukšanas joslā (brauktuves pusē) un nav izslēdzis labā virzienrādītāja signālu! Ko otrais, baltās krāsas automobilis, apdzenot pārkāpj?,” situāciju komentē Autoskolas pasniedzējs, Docents Ēriks Griģis.

Pirms apdzīšanas sākuma apdzenošā (otrā, baltās krāsas automobiļa) transportlīdzekļa vadītājam jāpārliecinās par to, vai apdzīšanas manevra laikā netiks traucēti pretim braucošie transportlīdzekļi! Par to otrais apdzenošā automobiļa vadītājs nespēj pārliecināties un attēlotajā sižetā redzams, ka viņš rada bīstamu traucējumu pretim braucošajam, kurš, lai izvairītos no tiešas sadursmes ar pretim braucošo, nobrauc un turpina ceļu pa nomali!

Otrajam apdzinējam vēl pirms apdzīšanas manevra bija jāpārliecinās par to, vai pēc apdzīšanas manevra viņš varēs atgriezties iepriekšējā braukšanas joslā (brauktuves pusē), netraucējot apdzenamo transportlīdzekli. Tas nebija iespējams, tāpēc atgriešanās iepriekšējā brauktuves pusē radīja bīstamu situāciju apdzenamā automobiļa vadītājam, kurš, lai izvairītos no sadursmes, bija spiests bremzēt!

Apdzenamā automobiļa vadītājs, lai izvairītos no sadursmes, bija spiests bremzēt! Attēlotajā situācijā redzamas bremžu signālgaismas, kas iedegas bremzējot automobili.

No Ceļu satiksmes likuma (CSL) 56. panta par Apdzīšanas un samainīšanās ar pretim braucošo transportlīdzekli noteikumu pārkāpšana attiecībā uz otro apdzenošo – baltā automobiļa vadītāju:

Par traucējumu radīšanu apdzīšanas laikā pretim braucošo transportlīdzekļu vadītājiem piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no vienpadsmit līdz septiņpadsmit naudas soda vienībām.

Un vēlreiz: Par traucējumu radīšanu apdzīšanas laikā apdzenamo transportlīdzekļu vadītājiem piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no vienpadsmit līdz septiņpadsmit naudas soda vienībām.

No Administratīvās atbildības likuma 22. panta, saistībā ar administratīvā soda piemērošana par vairākiem administratīvajiem pārkāpumiem.

Ja viena persona izdarījusi divus vai vairākus administratīvos pārkāpumus, administratīvo sodu piemēro par katru pārkāpumu atsevišķi. Ja ar vienu un to pašu darbību izdarīti vairāki administratīvie pārkāpumi, administratīvo sodu piemēro par katru pārkāpumu.

Reklāma Reklāma

Administratīvo pārkāpumu tiesībās darbojas princips “viens pārkāpums – viens sods”. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad ar vienu un to pašu darbību tiek izdarīti vairāki administratīvie pārkāpumi.