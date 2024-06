VIDEO. Nervus kutinošs brīdis! Pilote veiksmīgi nosēdina lidmašīnu, kurai lidojuma laikā atvēras un smalkās lauskās sašķīst vējstikls Ieteikt







Kādai nīderlandiešu pilotei laimīgā kārtā izdevās nosēdināt savu mazo lidmašīnu pēc tam, kad tās vējstikls pēkšņi atsprāga vaļā un sašķīda lidojuma vidū.

Reklāma Reklāma

Pavisam nesen pilote Narine Melkumjana sociālajos tīklos dalījās ar nervus kutinošu video, kurā redzama viņa savā Extra 330LX lidmašīnā.

Pilote stāsta: “Pirms pāris gadiem mana otrā akrobātiskā treniņa lidojuma laikā, ļoti karstā vasaras dienā, lidmašīnai Extra 330LX, ar kuru es lidoju, lidojuma laikā atvērās un saplīsa vējstikls. Kā redzat video, tā bija izaicinoša pieredze, no kuras varēju izvairīties, ja pirms pacelšanās būtu veikusi pienācīgu vizuālo pārbaudi. Bloķēšanas tapa nebija nonākusi bloķētā stāvoklī, un es to nepamanīju pārbaudes laikā. Es arī pieļāvu kļūdu, dodoties uz treniņnometni uzreiz pēc atveseļošanās no Covid-19, nedodot ķermenim pietiekami daudz laika, lai pilnībā atgūtu spēkus. Turklāt lidošana bez acu aizsargiem padarīja lidojumu vēl grūtāku, nekā tas jau bija.

Lidojums bija satraucošs piedzīvojums, pilns ar troksni, apgrūtinātu elpošanu un pasliktinātu redzamību. Man vajadzēja gandrīz 28 stundas, lai pilnībā atgūtu savu redzi. Aerodinamiski esmu pieredzējusi dažus triecienus un vadāmības problēmas. Droši vien grūtākais bija sakopot spēkus, tādējādi izmainot savu redzes lauku un elpošanu pret kinētisko enerģiju.

Lai gan trokšņa dēļ bija grūti dzirdēt, ko mans treneris saka pa radio, vienu lietu esmu dzirdējis skaļi un skaidri “tikai turpini lidot”. Ja esat pilots, kas šo skatās, es ceru, ka mans stāsts kalpos kā brīdinājuma stāsts un jūs mācīsities no manām kļūdām.”

“Es nožēloju, ka man bija nepieciešams tik ilgs laiks, lai padalītos ar šo video materiālu. Nav viegli izlikt savas vājības, lai jūs visi to redzētu. Tomēr esmu sapratusi, cik svarīgi ir atklāti runāt par mūsu trūkumiem un mācībām, ko mēs gūstam ceļā.”

Visiem maniem kolēģiem pilotiem, lidojiet droši,” novēl pilote.