Foto: la.lv, ekrānuzņēmums. Kolāža – la.lv

VIDEO. "Oi, kā būtu noderējuši viņa muskuļi!" Magone ilgojas pēc Andra Kiviča







Pie TV šova “Slavenības. Bez filtra” zvaigznes Magones ciemos atbraukusi draudzene Ilva, kura palīdz ar mājas kārtošanu un labiekārtošanu. Abas ķērušās pie bērnistabas uzlabošanas.

Tomēr abām sievietēm visi smagie darbi jāizdara pašām, jo mājās jau nav neviena vīrieša. Telpā atrodas Andra Kiviča izgrebtais bērza bluķis, un abas sievietes izlemj, ka tam piemērotāka vieta būtu lapenē, nevis bērnistabā. Domāts, darīts – logs vaļā un bluķis tiek izmests ārā pa logu.

Taču ir vēl kāda mēbele – koka sols, kuram arī piemērotāka vieta būtu lapenē. Tomēr tas ir daudz smagāks par bērza bluķi. Abas sievietes darba nebaidās un izplāno, ka arī solu varētu izmest pa logu, un pēc tam jau no ārpuses to aizgādāt līdz lapenei. Sols izrādās patiešām smags un, bīdot to ārā pa logu, kaut kas nedaudz salūzis.

“Tas taču ir vīriešu darbs! Bet zinot to, ka Magone ir viena, ko darīt? Jāpalīdz!” nosaka Ilva.

Pēc smago darbu padarīšanas Magone nospriež: “Oi, kā Andris Kivičs te būtu noderējis ar saviem muskuļiem!”

