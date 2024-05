VIDEO. “Padomju džinsi” aktieris Kārlis Arnolds Avots izmēģina Volkswagen Tiguan Ieteikt







Šodien TAVS AUTO TV tuvāk aplūkosim automobili, kura vārdu (mēs esam par to teju vai pārliecināti) jau tuvākajā laikā arvien biežāk varēsim redzēt jaunu automobiļu reģistrācijas tabulās! Tiguan arī līdz šim ir bijis viens no nozīmīgākajiem Volkswagen modeļiem Latvijā, tas veidojis teju 25% no VW kopējiem pārdošanas apjomiem. Un, zinot to, kā Tiguan ir mainījies savā jaunākajā paaudzē, par pircēju interesi tam nebūs jāsūdzas!

Viesos mūsu raidījumā šoreiz Kārlis Arnolds Avots – aktieris, kuru pieredzes ziņā nemaz vairs nevar saukt par ‘jauno’. (Pēc studijām Kultūras akadēmijā) strādājis Valmieras drāmas teātrī, tad kopš 2020.gada Dailes teātrī (kur spēlējis tādās izrādēs kā „Smiļģis”, „Brands”).. bet, iespējams, vēl vairāk esam viņu pamanījuši uz kinoekrāniem – gan filmās (Viestura Kariša „Janvāris” un Staņislava Tokalova „Mīlulis”), gan svaigajā seriālā „Padomju džinsi”. Par galveno lomu tajā Kārlis saņēmis gan Lielo Kristapu, gan Eiropas seriālu festivāla Series Mania labākā aktiera balvu.

Tātad, kas mums būtu jāzina par trešās paaudzes Tiguan? Tehniski tas ir būvēts, par pamatu ņemot jauno Modular Transverse Matrix (MQB evo) platformu. Un tieši pateicoties tai, Tiguan turpmāk būs pieejams arī versijā ar uzlaboto plug-in hybrid dzinēju, kurš ar vienu uzlādi 100% elektro režīmā spēs veikt līdz 120km garas distances. Protams, piedāvājumā ir saglabāti arī benzīnnieki un dīzeļi. Kopumā dzinēju paletē ir atrodami 5 dažādi motori ar jaudu no 130 līdz pat 272ZS! Jaudīgākais dīzelis pieejams arī ar 4MOTION visu riteņu piedziņu. Starp citu – runājot par plugin hibrīdiem – šīm modifikācijām (līdzīgi kā elektroautomobiļiem) privātpersonām ir pieejams valsts atbalsts auto iegādei 2250 eur apmērā)

Vēl viens fakts, kuru jums nebūtu par sliktu zināt, ir šāds – Volkswagen šogad svin 30 gadu jubileju Baltijā un, pateicoties šiem svētkiem, Tiguan (neskatoties uz to, ka tas ir pilnībā jauns modelis) ir nopērkams par ļoti pievilcīgu cenu. Bāzes versijā Tiguan maksā 31300. Cenu listē ieviestas arī papildus komplektācijas ar nosaukumu “30 gadi Baltijā”

Šiem auto jau standarta cenā ir iekļautas tādas ekstras kā LED plus gaismu pakotne, keyless access, skaņu izolējoši durvju logi un aptumšoti aizmugurējie logi, 17” vieglmetāla diski, sudraboti jumta reliņi un metāliska virsbūves krāsa. Speciāla cena ir piemērota arī jau pieminētajai plug-in hybrid versijai (ar valsts atbalstu tā ir 37 200).