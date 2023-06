VIDEO. Par spīti bailēm no augstuma bezpajumtnieks uzrāpjas uz trīsstāvu ēkas jumta, lai no ugunsgrēka izglābtu 25 suņus Ieteikt







Kāds bezpajumtnieks Peru pasludināts par varoni pēc tam, kad viņš uzrāpās uz trīsstāvu ēkas jumta, lai no ugunsgrēka izglābtu 25 suņus, ziņo “Daily Mail”.

Sākotnēji ugunsgrēks izcēlies atkritumu pārstrādes rūpnīcā Limas un tālāk izplatījās uz blakus ēku, kurā bija ierīkota suņu patversme.

Kolumbijas pilsonis Sebastians Ariass pastāstīja “Latina Televisión”, ka viņš devās atpakaļ uz savu “mājvietu” netālu no tilta un domāja par savu sievu, kura nesen mēģināja izdarīt pašnāvību, kad viņš ieraudzīja degošo ēku, uz kuras jumta atradās suņi.

Aculiecinieku uzņemtajos video redzams, kā drosmīgais vīrietis ātri uzrāpjas pa ēkas fasādi līdz jumtam, kur viņu gaida satraukti suņi. Tad viņš sasniedz jumtu, kur uz vienas no sienām stāvēja kucēns. Vīrietis viņu saķēra un iemeta rokās uz zemes stāvošajiem.

Par spīti bailēm no augstuma kolumbietis nolēma riskēt ar savu dzīvību, lai izglābtu suņus, jo viņš negribētu redzēt kādu no saviem mājdzīvniekiem aizejot bojā tik šausmīgā nāvē. “Adrenalīns mani uzmundrināja,” televīzijai sacīja Sebastians Ariass.

Viņš atminas, ka pēdējais suns, ko viņš izglāba, bija jau guvis ķermeņa apdegumus un aiz pārbīļa sakoda glābēja kreiso roku.

Pēc notikušā vīrietis cer, ka viņam izdosies izrauties no bezpajumtnieka dzīves. “Es vēlētos izkļūt no ielām. Es varu darīt jebkuru darbu, un to, ko es nezinu, es ātri apgūstu,” sacīja viņš.

No izglābtajiem suņiem vismaz divi jau atraduši jaunas mājas – viens no viņiem dzīvos pie pilsētas mēra.