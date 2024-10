VIDEO. “Patiesi un sirsnīgi!” Garklāva tiešajā ēterā ar asarām acīs pasakās Ēķim Ieteikt







Šorīt “900 sekundes” rīta raidījumā viesojās režisors Andrejs Ēķis. Pēc sarunas Kristīne Garklāva sirsnīgi pateicās Ēķim un nesagatavoti pārsteidza savu studijas viesi ar labiem vārdiem, aizkustinot viņu līdz sirds dziļumiem.

“Paldies par visu, ko tu dari joprojām visdažādākajās jomās. Mēs tevi varam redzēt kino pasaulē, pavisam drīz tu būsi arī TV3 kanālā un vērtēsi talantus, bet es tev gribu pateikt arī tādu personīgu paldies par to, ko tu man esi devis. Es tev vienreiz jau uzrakstīju tādu garu ziņu pēc tam, kad tevi satiku. Tu man esi tik daudz devis, es novērtēju katru tavu padomu un tu man esi viens no tādiem nozīmīgākajiem cilvēkiem manā dzīvē un es to vienmēr atcerēšos un novērtēšu. Tu esi tik daudz mācību man devis, ka tas ir nenovērtējami. Es joprojām ar tādu pazemību un prieku klausos tajā, ko tu man stāsti! Paldies Tev sirsnīgs par visu, ko tu man esi devis! Paldies tev!” žurnāliste pateicas.

“Vai, Kristīn, nemāku klausīties tādas lietas! Paldies Tev!” Ēķis pārsteigumā pasakās.