VIDEO. Pikanti! Juris un Jesica Zundovski ļaujas lomu spēlēm 0
Šovā “Slavenības. Bez filtra” Jesica un Juris Zundovski dzirkstelīti savam ģimenes pavardam piešauj, ļaujoties lomu spēlēm pašu izveidotajā bārā. Lai arī plāns bija nogaršot jaunos kokteiļus, abi izspēlē lomas un mētā jokus par to, kā Jurim būtu jātiek galā ar pārāk uzstājīgām klientēm.
Jesica un Juris devušies uz savu jaunatvērto bāru degustēt kokteiļus. Šķietami nevainīgais pasākums ātri vien izvēršas par jautru attiecību pārbaudījumu. Juris ir iejuties bārmeņa lomā un sāk sarunu ar Jesicu ar priecīgu: “Good morning!”
Jesicai divreiz nav jāsaka, viņa zibenīgi iejūtas koķetas bāra apmeklētājas lomā: “Ko jūs piedāvājat šajā bāriņā?”
Sapratusi, kur iesaistījusies, Jesica secina: “Lomu spēles, man vajadzēja kādā seksa kostīmā!”
Juris neļauj sevi samulsināt un piedāvā apmeklētājai apskatīt dzērienu karti un uzreiz arī iepazīstina ar jaunumiem – martini kokteiļiem, kas nav pat vēl nonākuši līdz dzērienu kartei.
Koķetajai klientei gan dzērieni vairs nav prātā, viņa met kārtis galdā: “Mans vīrs ir aizbraucis komandējumā!” Juris nezaudē profesionalitāti: “Tad jau kaut ko ņiprāku vajadzētu. Kaut ko augstiem plauktiem. Atstāja naudu vīrs?”
Kad Jesica atklāj, ka makā viņai kredītkarte bez ierobežojumiem, Juris sniedzas pēc smalkākajiem dzērieniem, un Jesicai rodas jautājums: “Vai šādi jūs koķetējat ar visām?”
Juris gan noliedz, ka to būtu darījis: “Es jau nekoķetēju, es esmu precēts. Mana sieva nav aizbraukusi projām, viņa ir tepat. Spiego.”
Pēc tam gan Juris atzīst, ka ikdienā viņš ar šādām lietām saskaras maz: “Man tas flirts ir grūti saprotams, jo es īsti to flirtu un koķetēšanu neredzu, bet ir bijušas situācijas. Ja es būtu brīvs, domāju, ka varētu sarunāt kādu randiņu.”
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