FOTO. Sen nebija publicēta neviena fotogrāfija, kur viņš stāv kājās! Jaunākās bildes ar karalisko ģimeni daudzus pārsteidz nesagatavotus 0
Britu karaļnama fani pamanījuši detaļu, kas daudziem lika pārsteigti nopūsties – princis Džordžs, kurš vēl nesen sabiedrības acīs bija “mazais princis”, jaunākajās publiskotajās fotogrāfijās izskatās jau gandrīz garāks par savu mammu, Keitu Midltoni.
Ilgāku laiku publiski nebija redzētas svaigas karaļnama fotogrāfijas, kur Džordžs pilnā augumā stāvētu līdzās mammai. Tāpēc jaunie kadri no viņu kopīgās vizītes RAF Koningsbijas aviobāzē īpaši piesaistījuši uzmanību. Tajos redzams, ka 12 gadus vecais princis ir pamatīgi paaudzies un augumā jau gandrīz panācis Ketrīnu.
Māte un dēls apmeklēja “Battle of Britain Memorial Flight” ekspozīciju, kas veltīta vēsturiskajiem Otrā pasaules kara laika lidaparātiem. Džordžs apskatīja lidmašīnas, iekāpa pilotu kabīnē un tikās ar Karalisko gaisa spēku pārstāvjiem. Vizīte bija veltīta Lielbritānijas Bruņoto spēku dienai.
Tomēr sociālajos tīklos vislielāko uzmanību izpelnījās nevis lidmašīnas, bet tieši Džordža izskats. Karaļnama vērotāji raksta, ka princis izskatās “neticami pieaudzis” un ka laiks paskrējis nemanot. “Viņš drīz būs garāks par mammu!” – šāds komentārs atkārtojas ne vienā vien publikācijā.
Šī bija reta mātes un dēla kopīga parādīšanās sabiedrībā. Velsas princis Viljams un princese Ketrīna savus bērnus – princi Džordžu, princesi Šarloti un princi Luisu – sabiedrībā rāda salīdzinoši dozēti, cenšoties viņiem saglabāt pēc iespējas normālāku bērnību, lai gan Džordžs ir nākamais troņmantnieku līnijā aiz tēva.
Vizītei ir arī simboliska nozīme. Aviācija karaliskajā ģimenē ir īpaša tēma – princis Viljams pats savulaik strādājis par helikoptera pilotu, un arī par Džordžu britu mediji jau iepriekš rakstījuši, ka viņam ir interese par lidošanu. Tāpēc viņa parādīšanās RAF bāzē tiek uztverta ne tikai kā ģimenisks iznāciens, bet arī kā vēl viens solis, Džordžam pamazām pierodot pie publiskās lomas.
Pēdējā laikā britu karaļnams mediju uzmanības centrā nonācis vairāku iemeslu dēļ. Nesen tika ziņots, ka princis Džordžs no septembra sāks mācības Ītonas koledžā, sekojot sava tēva prinča Viljama pēdās. Savukārt Keita Midltone turpina pakāpeniski atgriezties publiskajā dzīvē pēc smagā veselības posma, un viņas parādīšanās sabiedrībā joprojām tiek īpaši rūpīgi vērota.
Tāpēc šie jaunie kadri ar Džordžu un Ketrīnu britu medijiem kļuvuši par vairāk nekā tikai jauku mātes un dēla mirkli. Tie atgādina, cik strauji aug nākamā karaļnama paaudze – un ka princis, kuru pasaule iepazina kā mazu zēnu pie slimnīcas durvīm, jau pavisam drīz kļūs par pusaudzi, kuram karaļnamā būs arvien redzamāka vieta.