Tā būs elle zemes virsū: brīdina, ka viena no pasaules valstīm jau tuvākajā laikā varētu kļūt neapdzīvojama







Brazīlija ir viena no tām valstīm, kas jau šajā gadsimtā ekstremāla karstuma dēļ varētu kļūt neapdzīvojama. Uz to norāda vairāki pētījumi, kas liecina, ka tropu reģionos pastāv katastrofāli temperatūras paaugstināšanās draudi, raksta “ECONews”.

Jau 2020. gadā žurnālā “Science Advances” tika publicēts pētījums, kurā analizēts ekstremālu karstuma viļņu biežums laika posmā no 1979. līdz 2017. gadam.

Zinātnieki konstatēja, ka šādu notikumu skaits ir trīskāršojies.

Cilvēka organisms mitrā un karstā vidē, kur gaisa temperatūra pārsniedz +35 grādus nespēj vairs sevi atvēsināt svīšanas ceļā, un tas rada tiešu apdraudējumu dzīvībai.

Lai gan sākotnēji Brazīlija netika uzskatīta par vienu no klimata ziņā visapdraudētākajiem reģioniem, tomēr 2022. gadā NASA to nosauca par vienu no valstīm, kas visvairāk pakļautas nāvējoša karstuma riskam.

Šo novērtējumu vēlāk apstiprinājuši arī neatkarīgi klimata pētnieki.

“Runa nav tikai par Brazīliju – liela daļa tropu joslas, kā arī teritorijas vidējos platuma grādos var kļūt neapdzīvojamas, ja globālā temperatūra pieaugs par četriem grādiem,” brīdina Brazīlijas klimatologs Karloss Nobre.

Pēc dabas aizsardzības organizācijas “The Nature Conservancy” datiem, šāds globālās temperatūras pieaugums var notikt jau nākamo 30–50 gadu laikā, lai gan iepriekš tika uzskatīts, ka tas prasīs 100–200 gadu.

Īpaši satraucoša situācija gaidāma Amazones lietus mežos.

NASA prognozē, ka laikā no 2041. līdz 2044. gadam globālā temperatūra varētu pieaugt vēl par 2 grādiem, kas smagi ietekmēs Brazīlijas tropiskos mežus.

Iespējamās sekas ir biedējošas: pieaugs sausuma periodu, mežu ugunsgrēku un ekstrēmu vētru biežums; var izzust sugas, kas jutīgas pret sausumu; pastāv risks, ka lietusmeži pārvērtīsies savannās, izraisot līdz pat 250 miljardu tonnu CO₂ emisiju – tas ir aptuveni 75 % no vispasaules emisiju kvotas, ko paredz Parīzes nolīgums.

Apdraudēta ir ne tikai daba. Piemēram, tādas urbanizētas pilsētas kā Sanpaulu, Riodežaneiro un Salvadora jau šobrīd cieš no tā sauktā “siltuma salas efekta”, kad betona, asfalta un zaļo zonu trūkuma dēļ temperatūra pilsētās ir par 5 grādiem augstāka nekā vidēji.

NASA norāda, ka līdz 2070. gadam liela daļa Zemes, tostarp Brazīlija, varētu kļūt neapdzīvojama. Pasaules ekosistēmas sabrūk jau tagad, un bez tūlītējas rīcības cilvēce riskē zaudēt kontroli pār klimata katastrofu.