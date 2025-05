“OnlyFans” fotosesija Foto. Scanpix/ Cristian HERNANDEZ / AFP

Plāno pārdot pikanto abonēšanas platformu “OnlyFans”. Darījuma summa ir “astronomiska” Ieteikt







OnlyFans īpašnieks Leonīds Radvinskis gatavojas pārdot pikanto abonēšanas platformu par iespaidīgu 8 miljardu ASV dolāru summu, vēsta “DailyMail”.

Reklāma Reklāma

Saskaņā ar “Reuters” un “Variety” datiem, Radvinskis šobrīd aktīvi iesaistās sarunās par uz porno saturu orientētās vietnes pārdošanu Losandželosā bāzētajam investīciju uzņēmumam Forest Road Company.

Šis uzņēmums jau ir ieguldījis vairākos izklaides industrijas projektos.

“Sarunas ar Forest Road vadīto grupu nav ekskluzīvas, un pašlaik nav noteikts darījuma noslēgšanas termiņš,” ziņo “Variety”.

Ukrainas izcelsmes amerikāņu uzņēmējs Radvinskis iedzīvojās bagātībā kā pieaugušo video tērzēšanas vietnes MyFreeCams, kas tika palaista 2004. gadā, dibinātājs.

2018. gadā viņš iegādājās 75% “OnlyFans” mātesuzņēmuma Fenix International Ltd. daļu no britu dibinātājiem Tima Stoklija un viņa tēva Gaja Stoklija.

Platformas popularitāte strauji pieauga Covid-19 pandēmijas laikā, un 2022. gadā Radvinskis iekļuva “Forbes” ebreju miljardieru sarakstā.

Lai gan OnlyFans piedāvā dažāda veida saturu, tā galvenokārt ir pazīstama ar pornogrāfisku saturu.

Pēdējos gados platforma sāka piedāvāt arī “PG” jeb pieklājīgu saturu savā OFTV straumēšanas platformā, kas ir piemērota skatīšanai darbā.

OnlyFans aktīvi popularizē kulinārijas video, slavenību komēdiju šovus un realitātes raidījumus vietnē OFTV, reaģējot uz pieaugošo kritiku un pornogrāfijas stigmu. Visu OFTV saturu rada OnlyFans veidotāji, taču šajā platformā nav atļauts ne kailums, ne pornogrāfija.

Starp ievērojamākajām slavenībām, kas pievienojušās OFTV, ir amerikāņu komiķe un podkāstu vadītāja Vitnija Kamingsa. Viņa pievienojās vietnei 2022. gadā, lai varētu publicēt savus asākos jokus aiz maksas sienas, bez bažām, ka tos izrāva no konteksta citās sociālo mediju platformās.

Reklāma Reklāma

“Es zinu, cilvēkiem patīk smieties par OnlyFans, jo tur ir kailas sievietes. Es vienkārši nolēmu: ja auditorija nāk šurp, tad kā komiķei man tur ir, ko meklēt,” viņa teica intervijā “Variety”.

Pagājušajā gadā OnlyFans izpilddirektore Kailija Blēra atklāja, ka kopš platformas dibināšanas 2016. gadā tās veidotājiem izmaksāti 20 miljardi dolāru.

Uzstājoties Bloomberg Screentime konferencē Losandželosā, viņa teica: “Pornogrāfija internetā ir pieejama bez maksas. Cilvēki maksā par OnlyFans tāpēc, ka viņi vēlas sazināties ar konkrētiem satura veidotājiem.”

Viņa turpināja: “Ikviens pieņem, ka saturs ir seksuāls. Daļa no tā ir – un mēs ar to esam apmierināti. Mēs esam iekļaujoša platforma, un tādi esam ar nodomu. Mēs uzskatām, ka pieaugušo satura veidotājiem ir svarīgi būt drošā vietā, kur pelnīt, un to darīt līdzās citiem veidotājiem. Mēs visi esam pieauguši, mēs visi varam izvēlēties, kādu saturu abonēt.”