VIDEO. "Sieva mani ieslēdza dzīvoklī, sita, izpostīja manu dzīvi!" Vardarbībā apsūdzētais reperis Strūbergs pēc gada vairs neklusē un izstāsta savu patiesību









“Viss kā parasti lieliski sanāca, es teicu, vari, lūdzu, nebļaut vismaz Mariana priekšā, viņš priecīgs bija. Es saku vismaz Mariana priekšā nedari to. Marians raud un tad es eju projām, viņa ieķērās kājā, sāk kost, tagad viņa izskrēja ārā no mājām, es vairs nevaru šitā dzīvot, es nezinu, ko man darīt,” ar šādu audio ierakstu mammai no pagājušā gada aprīļa sākas bijušā repa apvienības “Singapūras Satīns” dalībnieka, seriāla “Lielie muļķi” un “Balss Maskā” pirmās sezonas uzvarētāja Kristapa Strūberga video, ko viņš vakar ievietoja youtube ar nosaukumu “Jēru klusēšanai gals”.

Pirms gada viņa sieva, improvizācijas teātra “Tea Tree” dibinātāja un vadītāja Mairita Rosicka publiski paziņoja, ka nolēmusi aiziet no vardarbīgām attiecībām.

“Es klusēju gadu. Un pirms tam – klusēju daudzus gadus laulībā. Noskatoties šo video, ceru, jūs sapratīsiet, kāpēc klusēšana un sevis aizstāvēšana ievilkās.

Es nevēlējos par to runāt, nevēlējos šo netīro veļu uzvelt uz jums. Bet saprotu, ka mana dzīve ir pilnībā izpostīta un cenšoties visu sākt no jauna, man atkal viss tiek atņemts. Es jūtos kā idiots!

Un tāds laikam esmu, jo ļāvu ar sevi šādi izrīkoties. Vēlos atvainoties visiem, kuriem mana klusēšana nodarīja pāri. Šī gada laikā mijās tik daudz emociju un pārdzīvojumu… sākot no domas par bērnu atņemšanu līdz cerībai, ka cilvēks mainīsies un visu var nokārtot mierīgā ceļā. Domas par to, ka nav vēlmes un iespējas dzīvot.

Es naivi cerēju uz kaut ko visu laiku! Tam visam ir pienācis gals. Man vairs nav ne cerību, ne spēka klusēt, ne arī vēlmes klusēt! Ir jāsaprot, ka tas nav ļauns murgs, bet tā ir mana realitāte,” viņš atklāj video.

Gandrīz divu stundu garajā video Kristaps atklāj, ka sievas apvainojumi ir meli un tieši viņš, pirmkārt, ir aizgājis no attiecībām, pat vairākkārt, jau pirms otrā dēla piedzimšanas, bet cerībās uz labāku dzīvi, vienmēr pie sievas atgriezās, par spīti tam, ka tieši viņa bijusi vardarbīga attiecībās un upuris patiesībā ir viņš.

Kristaps stāsta, ka sieva viņu gan ieslēgusi dzīvoklī un vairākām stundām un vienreiz pat prasījusi izpirkuma naudu 100 eiro – tikai pēc tam sieva viņu izlaidīšot no mājām.

Strīdos sieva gan situsi pa seju, gan skrāpējusi, kodusi un citādi fiziski, kā arī emocionāli ietekmējusi.

Reiz Kristapa dzīvoklī ielauzušies divi vīrieši un sievas sūtīti viņu piekāvuši, tas ir viens no iemesliem, kādēļ šobrīd viņš sievai neatklāj savu dzīvesvietas adresi.

Viņš atklāj, ka par bērniem pēc pašķiršanās finansiāli rūpējies, sievai sūtījis naudu, par spīti tam, ka viņa publiski paudusi, ka burtiski izmesta uz ielas ar diviem mazliet bērniem. Cilvēki toreiz viņai saziedoja prāvu naudas summu, kas Kristapa vārdiem, nav bijusi nepieciešama, viņš nevienu ziedotāju nenosoda, bet uzskata, ka visi sievas atbalstītāji maldināti un apkrāpti.

Reperis stāsta, ka šajā gadā liela daļa sabiedrības no viņa novērsušies, nav bijis iespējams strādāt, jo neviens nevēlas sastrādāties ar vardarbībā apsūdzētu vīrieti, tomēr pēc sievas kārtējās parādīšanās televīzijā, kur viņa apsūdz vīru vardarbībā, viņa mērs bija pilns un tieši tādēļ nolēmis publiski visu sīkumos izstāstīt, kā bija patiesībām – gan par sievas vardarbību, viņas sānsoļiem, strīdiem, policijas saukšanu, nerūpēšanos par bērniem un pārējiem iemesliem, kādēļ pāris vairs nav kopā.

Vienas dienas laikā video noskatījušies jau 73 000 cilvēku.