Jautājumā par pedagogu slodžu balansēšanu Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) esot atvērta dialogam, bet ultimātiem nepakļaušoties.

To premjere sacīja otrdien notikušajā pedagogu protesta akcijā, kuras laikā vairāki tūkstoši izglītības nozares darbinieku bija sanākuši pie valdības ēkas, iestājoties pret Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) piedāvājumu pedagogu slodžu balansēšanai.

Siliņa saprotot, ka skolotāji vēlas būt sadzirdēti, vienlaikus viņa uzsvēra, ka “sarežģītus jautājumus”, tostarp par slodžu balansēšanu, atrisināt var tikai dialoga veidā.

“Ir jāspēj sarunāties. Mēs līdz šim esam sarunājušies ultimātos. Es ultimātos nerunāšu. Es esmu gatava dialogam, es esmu gatava uzklausīt, saprast, iedziļināties, bet ultimātiem es nepadošos,” savā uzrunā uzsvēra premjere.

Pedagogiem neesot pamats šobrīd uztraukties, ka “valdība nevēlas kaut ko pildīt”, uzskata Siliņa, atzīmējot, ka IZM piedāvājums šobrīd vēl nemaz netiks apspriests valdībā.

Viņa izcēla arī pašvaldību lomu, jo IZM piedāvājumu paredzēts īstenot tikai līdz ar jauno finansēšanas modeli “Programma skolā”. Siliņa apliecināja, ka valdība turpinās sarunas ar pašvaldībām.

Tikmēr Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) priekšsēdētāja Inga Vanaga lūdza Siliņu neuztvert arodbiedrības prasīto kā ultimātu, veltot kritiku komunikācijai ar IZM un nozares ministri. “Šis pikets atkal varēja nebūt, ja [no IZM puses] būtu pasperts kaut pussolis,” pauda Vanaga.

“Mīļie skolotāji, vai jūs zināt, par ko esat atnākuši strīdēties? (..) Jums [pagājušajā gadā] algas nepalielināja valdība?” izsaucās Siliņa, aicinot pacelt rokas tos protesta dalībniekus, kuri nesaņēma gaidīto algas palielinājumu.

Aģentūra LETA novēroja, ka atsevišķi protesta dalībnieki pacēla rokas. Turpretim premjere sacīja, ka rokas neredz, atkārtoti uzsverot, ka valdība ir pildījusi visu, ko tā apsolījusi. Tas izraisīja protestētāju neapmierinātību un ūjināšanu.

Pāris stundas vēlāk preses konferencē pēc valdības sēdes Siliņa, lūgta komentēt savu komunikācijas veidu piketa laikā un taujāta, vai viņa atvainosies skolotājiem, atbildēja, ka viņa ir “tikai cilvēks”, taču pasākums neesot bijis labi organizēts un viņai “pieteikti dažādi ultimāti”.

Ministru prezidente apgalvoja, ka vienmēr ir bijusi gatava sarunāties un līdz šim to vienmēr darījusi. “Palielinātās algas gan šajā, gan iepriekšējā budžetā to apliecina,” savu pozīciju pamatoja Siliņa. Vienlaikus viņa esot “emocionāli ļoti nesaprotami” dzirdēt jautājumus, kas nav ne valdības, ne Siliņas dienaskārtībā. Ministru prezidente uzskata, ka dialogs ar pedagogiem ir jāturpina, bet “tam ir vismaz viens gads laika”.

Sociālo mediju ierakstā Siliņa atvainojās tiem skolotājiem, kurus aizskāra viņas teiktais protesta laikā. Lai arī jautājums par pedagogu slodžu balansēšanu pašlaik nav valdības dienaskārtībā, premjere sola, ka “nekādā gadījumā” netiktu ne piedāvāts, ne atbalstīts risinājums, kas liktu skolotājiem pārstrādāties.

Arī izglītības un zinātnes ministres Andas Čakšas (JV) uzstāšanos pavadīja protestētāju neapmierinātība. Protesta dalībnieki ministri sagaidīja ar skaļiem izsaucieniem par atbildību. Savā uzrunā Čakša atkārtoti uzsvēra, ka valdība ir izpildījusi streika vienošanos.

Pie protestētājiem bija iznācis arī finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV), taču viņš atteicās uzrunāt sanākušos.

Pedagogu darba slodzes balansēšana bija viena no LIZDA streika prasībām. Par slodžu sabalansēšanas modeli bija jāvienojas jau pērnā gada maijā, taču arodbiedrībai un IZM joprojām ir atšķirīgi redzējumi, kā to īstenot.

IZM piedāvā no 2025.gada 1.septembra visiem pedagogiem pāriet uz vienotu normālo darba laiku – 40 stundu darba nedēļu. Ministrija rosina arī noteikt jaunu metodoloģiju pedagogu darba slodzes sastāvam astronomiskajās stundās, kur iekļautas mācību stundas vai nodarbības. Proti, mācīšanas laiks un laiks citu pienākumu veikšanai, ko izglītības iestādes vadītājs norādījis pedagoga amata aprakstā.

Savukārt pedagoga darba slodzi astronomiskajās stundās un tās sadalījumu plānotu izglītības iestādes vadītājs sadarbībā ar pedagogu, pamatojoties uz izglītības iestādes kārtību pedagogu slodžu sadalei, kas saskaņota ar dibinātāju, nosakot darba pienākumus gada laikā.

Turpretī Čakša ir pārliecināta, ka ar piedāvājumu pedagogu slodžu sabalansēšanai virzās uz to, ka pedagogiem tiks apmaksāta katra darba stunda neatkarīgi no tā, uz kādu slodzi viņi ir nolīgti un kāda slodze viņiem iedalīta. Pēc viņas paustā, IZM piedāvājums pedagogiem pāriet uz 40 stundu darba slodzi no 2025.gada 1.septembra ir tāds pats, kādu piedāvā citviet pasaulē, rēķinot astronomiskās stundas.

“Skolotājiem nāk līdzi vēsturiskā sajūta, ka mēs nesamaksājam par visām stundām, tādēļ gribu apliecināt, ka mēs virzāmies uz to, lai nākamajā gadā katra stunda skolotājiem tiktu apmaksāta neatkarīgi no tā, uz kādu slodzi viņi ir nodalīti un kāda slodze viņiem iedalīta,” uzsvēra politiķe.

Viņa arī piebilda, ka piedāvātais risinājums paredz lielāku uzticēšanos skolu direktoriem un pašvaldībai, veicinot viņu autonomiju. Par to bažas izteikusi LIZDA, taču Čakša norādīja, ka svarīgi direktoriem un pašvaldībām iedot vadlīnijas, kādā veidā pedagogu slodze drīkst tikt veidota, lai nebūtu situācija, ka skolotāji ir pārstrādājušies.

Tieši premjeres Siliņas uzruna pedagogiem protestā izraisījusi karstu diskusiju soctīkla vietnē “X”. Lūk, komentētāju domu izlase:

Varētu teikt tādā pašā tonī, kā šodien skolotāju mītiņā E.Siliņa: “Vai jums algas nepaaugstināja? Ja jūs mums neuzticaties, mēs nevaram uzticēties jums!” https://t.co/N3vU0yvxAs — Dace Voitkevica (@DaceVo) May 21, 2024

Jebkurā citā civilizētā valstī pēc šādas komunikācijas Siliņa būtu “atlaista no darba” vai arī dabūtu bruģa akmeņus MK logos. Back to ussr stils https://t.co/pAQnDm6NWX — Gvido Timoško (@gvidotimosko) May 21, 2024

Ja Siliņa turpinās protestus apsaukt “āboltiņas stilā” tad Vanagai pārvēlēšana garantēta. JV drosmi saēdušies pirms vēlēšanām — Egils Simanovskis (@egils19) May 21, 2024

Siliņa principā pateica:

-Neesat ar mums, tad esat pret mums!

Normāla komuņuga. https://t.co/eXgYjO4ljF — Arvils Zeipins (@djarvils) May 21, 2024

Teksts, ja skolotāji neuzticas valdībai (neuzticas-zināms), tad valdībai nav pamata uzticēties skolotājiem, ir atlaišanas paziņojums. Abpusēja neuzticība ir darba attiecību izbeigšanas pamats. 28000 skolotāju vai darba devēja pārstāvis – Siliņa? Kurš paceļ cepuri? — Jānis Goldbergs (@GoldbergsJ) May 21, 2024

Nezinu, cik pamatotas ir skolotāju prasības, bet diez vai kādam nav skaidrs, cik pēc lielā atalgojuma palielinājuma ministriem un deputātiem ētiski “pamatoti” ir Siliņas pārmetumi:) Diez vai Siliņa daudz tuvāk latviešiem kā Katrīna II Krievijas dzimtcilvēkiem?#tikaijautāju — Eriks Zarahovics🇱🇻🇺🇦🇪🇪🇱🇹Nepareizs (@EriksZarahovics) May 21, 2024

Vanaga vienmēr man likusies baigi kaitinoša, bet te atnāk Siliņa un maina spēli 🤣. — Aivars Ju (@JuAivars) May 21, 2024

Kā tad ar to foto ar Orbānu, kā tad ar to end vat du ju sink? Evika Siliņa ir iedomīgākais politiķis Latvijas politikā šobrīd. Šeit to lieliski redzam, viņa reāli nesaprot kā tie plebeji var būt ar kaut ko neapmierināti pēc uzmetiena ar slodzēm. Ekselī taču viss ir stīgā! — Janis B (@DzhonisJaanis) May 21, 2024

Siliņa galīgi neprot turēt sitienu – tad žurnālistiem uzbrūk,tagad skolotājiem…tāda agsprātīga arogance,nekādas diplomātijas,ne iemaņu komunicēt ar sabiedrību…tā arī ieies vēturē kā aukstā uzkoda,zivs želejā https://t.co/DQPjlb9lpj — Jolanta Kublinska (@JolantaKublins1) May 21, 2024

Viņai to amatu mantojumā atstāja papa Kariņš. Tas bija skaidrs, ka Siliņa būs vēl sliktāka par kariņu. — Gaidis Kukulis (@Gaidis_Kukulis) May 21, 2024

Siliņa augstprātīgā uzrunā sadusmojas uz pedagogu protesta dalībniekiem: “Ja jūs neuzticaties mums, mēs neuzticamies jums!” https://t.co/8qjzJ6ziqQ via @puarolv pic.twitter.com/PXngMmAbdr — Puaro.lv (@puarolv) May 21, 2024

No Evikas sanāktu laba kādas nelielas pašvaldības vadītāja. Ne Straujuma, ne Siliņa premjeres krēslam nekad nav bijušas piemērotas. Emsis, Kalvītis tāpat.. — Viļņķerts 🇱🇻🇺🇦 🇮🇱 (@pakalj) May 21, 2024

Siliņa: “Es lūdzu uzticēties valdībai. Ja jūs neuzticaties mums, mēs nevaram uzticēties jums.”

JV bez kautrēšanās sevi norok visos iespējamos veidos. https://t.co/sf5RgHUZ49 — Mārtiņš Pričins (@dodgers_MP) May 21, 2024

Valdība nespēj samierināties, ka tagad jāpļauj tas,ko paši ir daudzu gadu garumā sējuši, sistemātiski ignorējot izglītības darbinieku intereses. Te nav vietas arogancei un pamācībām no augstiem plauktiem- jāsēžas pie galda un jārunā ar nozares pārstāvjiem kā līdzīgam ar līdzīgu. https://t.co/X92ZBVEoHV — Ivars Ijabs (@ijabs) May 21, 2024