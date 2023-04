Britu karaliskā ģimene Lieldienās apmeklē dievkalpojumu

VIDEO. Sirsnīgi un aizkustinoši – kāds zēns pacietīgi gaida, lai uzdāvinātu ziedus kādam īpašam cilvēkam no britu karaliskās ģimenes. Ko viņš gaidīja? Ieteikt







Britu karaliskā ģimene ar karali Čārlzu III un karalieni konsorti Kamillu priekšgalā Pirmajās Lieldienās apmeklēja Lieldienu dievkalpojumu Sv. Džordža kapelā pie Vindzoras pils. Pēc dievkalpojuma visi atsveicinājās no mācītāja, pasakot paldies. Pie izeja stāvēja kāds zēns ar ziedu pušķi rokās un gaidīja to īpašo cilvēku, kam to atdot.

Video redzams, kā zēns pacietīgi stāv un gaida, daudzi karaliskās ģimenes locekļi nāk un iet, bet zēns turpina gaidīt. Līdz beidzot viņš sagaida to, kuras dēļ bija atnācis un pasniedz ziedus nevienam citam kā Velsas princesei Keitai Midltonei. Viņa laipni paspiež zēnam roku un pasakās par skaisto ziedu pušķi.