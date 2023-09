FOTO: Ekrānuzņēmums no video

VIDEO. Skatoties iemīļoto raidījumu, sieviete ierauga video, kurā redzams viņas dēls nodarbojamies ar mīlestību







Nesen ziņojām par video, kas ievietots tērzēšanas platformā “X” un kurā redzams, kā aviokompānijas “easyJet” darbinieks atver lidmašīnas tualetes durvis, taču viņa priekšā paveras pavisam negaidīts skats – pusapģērbts vīrietis un sieviete, kas nolēmuši lidojuma laikā mazliet “atslābināties”.

Pāris tika “iztraucēts” “easyJet” lidojumā no Lūtonas uz Ibizu. Redzams, kā iztraucētais vīrietis aizver durvis, apkalpes loceklis saķer galvu, bet citi pasažieri gavilē un skaļi smejas.

23 gadus veco Pīrsu Sojeru darbībā pieķēra “easyJet” darbinieks, kurš atvēra durvis un atklāja viņa izklaides ar sievieti, kuras vārds netiek nosaukts.

Mamma, kuras dēls bija viens no video galvenajiem varoņiem, par izklaidēm “easyJet” lidojuma laikā uzzināja, skatoties “Loose Women” Pīrsa mamma Elīna pastāstīja The Sun, ka viņa skatījās ITV raidījumu “Loose Women”, kad parādījās video, kurā redzams viņas dēls. To acīmredzot redzēja ne tikai viņa, jo cilvēki sāka viņai par to ziņot.

Lai gan mammas to parasti nevēlas redzēt, viņa neuzskata, ka pāris nodarījis kādam ļaunu, un apgalvo, ka stjuartam nevajadzēja vienkārši atvērt durvis.

“Mēs vienkārši dažreiz neaizdomājamies par sekām. Jā, tas ir apkaunojoši, bet es nedomāju, ka viņi kādam nodarīja ļaunu.” Viņa apgalvo, ka viņas dēls nevēlas runāt par incidentu un, viņasprāt, viņš vienkārši vēlas to aizmirst.

Pēc neķītrajām izklaidēm pāris esot izaicinoši gājis pa lidmašīnas eju pat nenosarkstot.

“easyJet” apstiprināja, ka duetu sagaidīja Spānijas policija, kad lidmašīna nolaidās Ibizā. 2004. gadā pieņemts likums, kurā noteikts, ka ir nelikumīgi nodarboties ar seksu tualetē, kas paredzēta publiskai lietošanai.