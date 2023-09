Foto: Reuters/SCANPIX Krievijā veikusi avārijas nolaišanos klajā laukā iekšzemes reisa pasažieru lidmašīna, un neviens no tajā esošajiem 170 cilvēkiem nav cietis, 12.09.2023.

VIDEO. Dzimuši laimes krekliņos! Krievijā lidmašīna ar 170 pasažieriem sekmīgi veikusi avārijas nolaišanos klajā laukā







Krievijā otrdien veikusi avārijas nolaišanos klajā laukā iekšzemes reisa pasažieru lidmašīna, un neviens no tajā esošajiem 170 cilvēkiem nav cietis, paziņoja amatpersonas.

Aviokompānijas “Ural Airlines” lidmašīna “Airbus-A320”, kas bija ceļā no Sočiem uz Omsku, nolaidās laukā Novosibirskas apgabalā.

Lidmašīnas fizelāža nav bojāta, un aviolainerī esošie cilvēki, starp kuriem bija 23 bērni, evakuējušies patstāvīgi pa piepūšamajiem trapiem.

Kadros no nolaišanās vietas redzamas ugunsgrēka pēdas virs labā spārna, raksta RBC. “Telegram” kanāls “112” ziņo, ka lidmašīnai bija aizdedzies viens no dzinējiem.

Nolaišanās tika veikta no gaisa izvēlētā vietā netālu no Kamenkas ciemata aptuveni 180 kilometru no Novosibirskas.

The Airbus A320 plane that landed in a field today is going to be cut up. Russian media reports that transporting the aircraft is impossible. Four years ago, this was done with an Airbus A321, which landed in a corn field in the Moscow region. pic.twitter.com/7hz3bdwLUm — NEXTA (@nexta_tv) September 12, 2023

The cockpit and cabin crew of the Airbus A320 flight U6-1383, thanks to whose professionalism and coordinated actions they managed to perform an emergency landing in a wheat field near Novosibirsk without tragic consequences. pic.twitter.com/EbAa8KbqKE — von Clausewitz (@aviamilt) September 12, 2023

Extraordinary image of the Russian Ural Airlines Airbus A320 after it made a forced emergency landing in a field near Novosibirsk. All 167 onboard #SVR1383 (operating a flightfrom Sochi to Omsk) are uninjured. pic.twitter.com/ChVR9ZZcxL — Alex Macheras (@AlexInAir) September 12, 2023

A Ural Airlines plane made an emergency landing in the Novosibirsk region of Russia. The probable cause of the emergency landing was a failure of the hydraulic system.

Yesterday another Airbus 320 of Ural Airlines was forced to return to Kazan airport due to a malfunction of the… pic.twitter.com/kZe5W35Vxx — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 12, 2023