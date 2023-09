VIDEO. Spēcīgā zemestrīcē Marokā bojā gājuši vairāk nekā 1000 cilvēki

Bojāts transportlīdzeklis ir attēlots vēsturiskajā Marakešas pilsētā pēc spēcīgas zemestrīces Marokā, 2023. gada 9. septembrī. Foto: REUTERS/SCANPIX

Ziņa papildināta ar jaunāko informāciju par upuru skaitu pl. 18:15.

Maroku piektdienas vakarā satricināja spēcīga zemestrīce, nodarot postījumus ēkām lielpilsētās un izraisot vismaz 1037 cilvēku nāvi, sestdien pavēstīja Iekšlietu ministrija.

Zemestrīcē, kas bija jūtama vairākās Ziemeļāfrikas valsts provincēs, 1204 cilvēki ievainoti.

721 cilvēks guvis nopietnus savainojumus.

Al Hauzas provincē zemestrīces epicentrā reģistrēti 542 nāves gadījumi, pavēstīja ministrija.

205 cilvēki guvuši nopietnus savainojumus.

Al Hauzas provincē reģistrēti 349 nāves gadījumi, bet Tarudantas provincē – 271, pavēstīja ministrija.

My heartfelt condolences to the people of Morocco, families and friends of the victims of the devastating #MoroccoEarthquake claiming so many lives, I wish a full and speedy recovery to all the injured — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 9, 2023

Foto: AFP/SCANPIX Iedzīvotāji uzturas laukumā pēc zemestrīces Marakešā 2023. gada 9. septembrī.

ASV Ģeoloģiskais dienests (USGS) ziņoja, ka zemestrīces stiprums bija 6,8 magnitūdas. Marokas Nacionālais seismiskās novērošanas un brīdināšanas tīkls novērtēja tās stiprumu ar septiņām magnitūdām.

Zemestrīces epicentrs bijis 70 kilometrus uz dienvidrietumiem no Marrākešas 18,5 kilometru dziļumā, pavēstīja USGS.

Zemestrīce bija jūtama vairākās pilsētās 400 kilometru rādiusā no epicentra, sacīja Marokas Nacionālā ģeofizikas institūta direktors Nasers Džaburs.

Zemestrīcei sekoja vairāki simti pēcgrūdienu.

Pēdējo reizi spēcīga zemestrīce Marokā pieredzēta 2004.gadā. Togad 6,4 magnitūdas stiprā zemestrīcē dzīvību zaudēja vairāk nekā 600 cilvēku.

Nav informācijas, ka zemestrīcē Marokā būtu cietuši Latvijas iedzīvotāji

Latvijas Ārlietu ministrijas (ĀM) rīcībā nav informācijas, ka postošajā zemestrīcē Marokā būtu cietuši Latvijas valstspiederīgie, informē ministrija.

Minētajā reģionā esošos Latvijas iedzīvotājus ministrija aicina sazināties ar tuviniekiem, lai informētu, vai viņi ir drošībā. Ceļotājus, kuri atrodas zemestrīces skartajā teritorijā, ĀM aicina sekot līdzi vietējo varasiestāžu norādēm.

Ja nepieciešama konsulārā palīdzība, iespējams sazināties ar Latvijas goda konsulu Marokā pa tālruņiem +212 2254 1056 vai +212 6611 37920 vai ar ĀM Konsulāro departamentu Rīgā pa tālruni +371 2633 7711.

#Morocco #earthquake

The beginning of the earthquake in Morocco was caught on video.

Preliminarily, about 600 people have already died in the country due to the earthquake, and more than 300 were injured. The exact number of victims and injured is still unknown pic.twitter.com/45P0bCAzF4 — Mahmood Khan (@Mahmood88239370) September 9, 2023