VIDEO. Spēj tik grābt, sardīnes pašas lec makšķerniekiem rokās

Pateicoties unikālai dabas parādībai – apvelingam (upwelling), kad pūšot vējam no krasta puses, augšējais ūdens slānis tiek aiznests tālāk jūrā, un tā vietā augšā paceļas dziļāks aukstais ūdens, Filipīnas no okeāna dzīlēm tika izskalotas miljoniem sardīņu.

Millions of sardines mysteriously washed up on the shore in the Philippines, turning the coastline silver for miles pic.twitter.com/t16TUY7lr7

(January 10, 2024) Philippines – Bizarre incident of fish jumping out of water in Philippines caused by upwelling, not earthquake

A countless mass of sardines — likely numbering in the millions — recently beached themselves on an island in the Philippines, turning coastlines… pic.twitter.com/e4U96OCRT1

