VIDEO. Sportisti lido pa gaisu! Vācijā neuzmanīga sirmgalve ar elektrisko ratiņkrēslu iebrauc sacensību trasē, izraisot masveida sadursmi 0
Vācijā jauno riteņbraucēju sacensības “Saarland Trofeo Juniors” pārvērtušās pilnīgā haosā, kad trasē tieši priekšā sportistiem negaidīti izbraukusi kāda sirmgalve ar elektrisko mobilitātes skūteri.
Sociālajos tīklos publicētie aculiecinieku video kadri ir patiesi šokējoši – tie parāda brīdi, kad sieviete lēnām izbrauc no skatītāju pūļa tieši braucošā sportistu pelatona ceļā.
Vairāk nekā 100 jauno riteņbraucēju no visas Eiropas bija pulcējušies Vācijā, lai cīnītos par vietu uz pjedestāla, taču vienā no posmiem daļai no viņiem nācās sastapties ar pilnīgi neprognozējamu šķērsli. Video redzams, kā pirmajam sportistam pēdējā brīdī izdodas izvairīties no sirmgalces braucamrīka priekšpuses, taču aiz viņa braucošajam nīderlandiešu riteņbraucējam Paulam Vrīsmanam nepaveicās. Viņš ar milzīgu spēku ietriecās neuzmanīgās sievietes braucamajā, burtiski pārmetot kūleni pār savu velosipēdu un smagi triecoties pret asfaltu. Šī sadursme izraisīja ķēdes reakciju – vismaz četri citi aizmugurē braucošie sportisti nepaspēja nobremzēt un biezā slānī apkrita cits pār citu.
Pats pirmais kritušais Vrīsmans vēlāk sociālajos tīklos dalījās ar savām pārdomām, neslēpjot izmisumu: “Man vienkārši trūkst vārdu, kā kaut kas tāds vispār var notikt. Tik daudz smaga darba un kārtējais trieciens atpakaļ.” Sportists atzina, ka avārija izskatījusies baisi, taču viņam esot salīdzinoši paveicies. Kā ziņo medijs “The Telegraph”, par spīti baisajiem kadriem neviens no sportistiem šajā sadursmē nav guvis dzīvībai bīstamas vai ļoti smagas traumas.
Par spīti haosam sacensības noslēdzās ar Norvēģijas sportista uzvaru, otro vietu ieņēma Nīderlandes, bet trešo – Vācijas pārstāvis.