VIDEO. Viņš tikai skatījās… un nespēja noticēt – murkšķa reakcija uz nagu griešanu kļūst par interneta hitu 0
Sociālajos tīklos popularitāti guvis kāds īpaši amizants video ar murkšķiem.
Tajā redzams, kā viens murkšķis padevīgi ļauj aprūpētājam apgriezt viņa nagus, kamēr otrs – acīmredzot vērojot procesu – piedzīvo plašu emociju gammu.
Katru reizi, kad nagu knaibles aizveras, otrs dzīvnieks reaģē ar pārsteigtu sejas izteiksmi, it kā pats izjustu notiekošā “sāpi”. Tikmēr “galvenais varonis” – tas, kuram tiek griezti nagi – šķiet jau samierinājies ar savu likteni…
Šis kontrasts starp mieru un paniku arī padarījis video tik populāru – skatītāji atzīst, ka bieži vien bailes no gaidāmā var būt lielākas nekā pats notikums.
Video jau savācis tūkstošiem reakciju, un daudzi atzīst – šī ir viena no smieklīgākajām lietām, ko pēdējā laikā redzējuši.