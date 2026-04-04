VIDEO. Emīla nedarbi latviešu gaumē! Lopiņš gribēja nogaršot to, kam klāt netiek
Kāds visai amizants video ievietots vietnes TikTok kontā “Lauksaimnieka piezīmes”. Tajā redzams atgadījums, kas atgādina epizodi no iemīļotās filmas “Emīla nedarbi”.
Par laimi, viss beidzās veiksmīgi – saimnieki tika galā ar kādu potenciālo bēgli. Kāds pusaudzis liellops acīmredzot bija vēlējies ieraudzīt vai nogaršot ko vairāk, nekā to atļauj viņa aploks.
Rezultātā dzīvnieks galvu izbāza cauri žogam, taču atpakaļ vairs netika. Talkā nācās nākt saimniekam un palīgiem, lai neveiklo situāciju atrisinātu.