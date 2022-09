Krievijas propagandas kanāls “Rossija-1” tikai dažas dienas pirms Lielbritānijas karalienes Elizabetes II bērēm, kas notiks jau pirmdien, 19.septembrī, pārraidījuši sižetu, kurā it kā redzams, kā karaliene metusi zemē pārtiku bērniem no Āfrikas.

Vēlāk šis sižets tika publicēts arī soctīklos, kur to noskatījušies desmitiem tūkstošu cilvēku.

Krievijas propagandas kanāla žurnāliste stāsta: “Kāda bija Elizabete II? Lūk, šajos kadros! Tā viņa baroja bērnus no Āfrikas. Paskatieties uz šo “laipnību”! Kā dzīvniekus zoodārzā! Šie kadri simbolizē britu attieksmi, kā arī visas Rietumu pasaules attieksmi pret apkārtējo pasauli.”

🤡 Russian propaganda showed a fragment of the 1899 film as a video of Elizabeth II throwing food to African children on the ground

The video was made in the Annam Protectorate (now Vietnam) were two women threw money to local children.

Original video:https://t.co/npiSBrnMju pic.twitter.com/dRcG87xXCT

— NEXTA (@nexta_tv) September 16, 2022