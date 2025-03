Latvijas futbolisti pirmdien 2026.gada Pasaules kausa kvalifikācijas otrajā spēlē viesos ar 0:3 zaudēja Anglijas izlasei. Lai arī mūsējiem nācās piekāpties angļiem, sanākušie Latvijas fani no sevis atdeva visu.

Latvijas vīriešu futbola izlasei mačā ar Angliju lielākās problēmas sagādāja Anglijas valstsvienības standartsituāciju apturēšana, sarunā ar žurnālistiem norādīja Latvijas izlases debitants Niks Sliede.

“Atcerēšos visu – atmosfēru laukumā, pretinieku spēlētājus, arī latviešu fanus, kurus īstenībā varēja dzirdēt labāk nekā angļus. Tas bija kosmoss, grūti aprakstīt,” savu debiju Latvijas izlases rindās raksturoja Sliede.

Sliede devās laukumā mača 83.minūtē, nomainot Danielu Balodi, kad rezultāts bija jau 3:0 mājinieku labā. “Iesildījos un teica, ka visu laiku jābūt gatavam. Vienā brīdī treneris pasauca, aizgāju pārģērbties un tad jau gāju uz laukuma. Nebija tāds satraukums, ka piespēli nevarēju atdots, bet bija nedaudz mazs, patīkams satraukums,” piebilda debitants.

Sliede mača izskaņā laukumā pavadīja aptuveni desmit minūtes, un viņš izcēla, ka aizvadītajās minūtēs nejutis pārāk lielu pretinieku pārsvaru.

“Tajās desmit minūtēs, kuras nospēlēju, man nelikās, ka temps būtu tāds, ka nav iespējams tikt līdzi. Varbūt standartsituācijās vai viens pret vienu, tad viņi ir spēcīgi. Protams, pie 3:0 viņi jau nometa mazliet tos apgriezienus. Nevar salīdzināt ar virslīgu, bet nav arī sajūta, ka šķiet, ka tūlīt pazudīsi. Ar lielu veiksmi un pašatdevi var cerēt uz kādiem punktiem,” stāstīja Latvijas aizsargs.

Tāpat latvietis uzteica Latvijas līdzjutējus, izceļot, ka latviešus Vemblija stadionā starp nepilniem 80 tūkstošiem skatītāju varēja dzirdēt ļoti labi.

“Likās, ka tur ir daudz vairāk par diviem tūkstošiem fanu, vismaz pieci! Kad dziedājām himnu, tad varēja dzirdēt pa visu stadionu Latvijas himnu. Tas iedeva lielu enerģiju,” teica Sliede.

Arī paši fani sociālajos tīklos dalās ar emocijām

Arī ārvalstu mediji bija patīkami pārsteigti par Latvijas faniem

