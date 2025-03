Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis pēdējās nedēļās, iespējams, pārdzīvojis savu smagāko saslimšanu dzīvē, pēc atgriešanās mača sarunā ar žurnālistiem teica latvietis.

Porziņģis sestdien pēc astoņu maču izlaišanas atgriezās laukumā un guva 24 punktus, 14 no tiem ceturtajā ceturtdaļā, Bostonas “Celtics” komandas uzvarā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē. “Celtics” viesos ar rezultātu 115:113 (30:27, 33:24, 23:30, 29:32) pārspēja Bruklinas “Nets”.

Porziņģis nebija spēlējis kopš februāra beigām, pēdējās trīs nedēļās viņa gatavības statusam mainoties vairākas reizes.

“Biju pamatīgi sarūgtināts, jo īsti nesapratu, kas tas bija. Tā bija kaut kāda augšējo elpceļu saslimšana, kas rezultējās ar bronhītu.

Kādu nedēļu dzīvoju mājās, bet pēc tam bija liels nogurums. Patiesībā, joprojām tāds ir. Nedaudz ievilkās, taču tagad cenšos atgriezties pēc iespējas labākā formā,” stāstīja Porziņģis.

Viņš centies atgriezties jau pirms nedēļas, kad “Celtics” divu NBA slaveno klubu duelī mājās spēlēja ar Losandželosas “Lakers”.

“Dienu pirms tam smagi pastrādāju, taču pēc tam tas pamatīgi nāca atpakaļ – tā, ka nevarēju izkāpt no gultas. Nedaudz atpūtos un gāju uz arēnu, pamēģināju pāris metienus un jutu, ka esmu ļoti novājējis,” atklāja Porziņģis.

Pirms atgriešanās laukumā bijuši vairāki intensīvāki treniņi, un, lai gan Porziņģis neesot pilnībā atguvies, viņš jutis, ka var palīdzēt komandai.

“Rēķinājos, ka šodien spēlēšu kādas 20 minūtes, bet treneris teica, ka ceturtajā ceturtdaļā mani neatstās malā. Beigās spēles laiks sanāca tīri pieklājīgs”, secināja vairāk nekā pusstundu spēlējušais Porziņģis.

“Celtics” ar 49 uzvarām 68 spēlēs ieņem otro vietu Austrumu konferencē, kur “Nets” ar bilanci 22-45 ir 13.pozīcijā. Ņujorkieši būs “Celtics” pretinieki arī nākamajā spēlē, komandām otrdien tiekoties Bostonā.

I have been dealing with some viral illness that we haven't been able to fully identify yet. I am recovering and getting better. But still working my way back to full strenght to help this team. Thanks for support and Im hoping for a healthy return soon. 🙏💚 pic.twitter.com/3HdJvdYRG3

— Kristaps Porzingis (@kporzee) March 11, 2025