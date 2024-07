Bijušais ASV prezidents Baraks Obama un bijusī pirmā lēdija Mišela Obama pauduši atbalstu Kamalas Herisas kandidēšanai uz ASV prezidenta amatu.

Bijušais pirmais pāris atbalstu Herisai paudis telefoniski, un šīs telefonsarunas video piektdien publicēts sociālajos tīklos.

“Mēs zvanām, lai pateiktu, ka mēs ar Mišelu nevarētu būt lepnāki, ka varam tevi atbalstīt un darīt visu, ko varam, lai tu tiktu cauri šīm vēlēšanām un nokļūtu Ovālajā kabinetā,” bijušais prezidents sacīja Herisai.

Mišela Obama teica: “Es nevaru šajā telefonsarunā nepateikt savai meitenei Kamalai – es lepojos ar tevi.”

“Tas būs vēsturisks notikums,” viņa piebilda.

Herisa pazina Obamas vēl pirms 2008. gada, kad Baraks Obama tika ievēlēts prezidenta amatā.

Jau ziņots, ka pēc prezidenta Džo Baidena lēmuma nekandidēt uz otru amata termiņu gaidāma viceprezidentes Herisas oficiāla izvirzīšana par Demokrātu partijas kandidāti novembrī gaidāmajās prezidenta vēlēšanās, kurās viņai būs jāsacenšas ar republikāni Donaldu Trampu.

It means so much to have your endorsements, @MichelleObama and @BarackObama.

Let’s get to work. pic.twitter.com/rAuTyIlCai

— Kamala Harris (@KamalaHarris) July 26, 2024