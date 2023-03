Video atkārtojuma tiesneši savu darbu veic speciāli aprīkotā mikroautobusā. Foto: Evija Trifanova/LETA

Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Šonedēļ Rīgā notika vairākas testa spēles, kurās divu Starptautiskās futbola federāciju asociācijas (FIFA) pārstāvju klātbūtnē tika pārbaudīta Latvijas tiesnešu gatavība izmantot VAR. “Esam ieradušies, lai atbalstītu VAR projekta ieviešanu Latvijā, novērotu, vai viss ir atbilstoši prasībām, un šobrīd varu teikt – ir labi,” apmierinājumu ar redzēto “Latvijas Avīzei” pauda FIFA pārstāvis Maikls Beilijs.

Jau pirmajā viņa novērotajā spēlē video atkārtojums tika izmantots trīs svarīgās epizodēs, tostarp, vienā no tām tika lemts piešķirt 11 metru soda sitienu, bet citā – parādīt sarkano kartīti spēlētājam, kurš pretiniekam iesita ar elkoni, šis pārkāpums laukuma tiesnešiem bija paslīdējis garām.

“Vienmēr pastāv iespēja, ka būs tehniskas, cilvēciskas kļūdas. Redzam, ka komponenšu ir ļoti daudz – televīzija, tehnika, tiesneši. Taču viss priekšdarbu kopums ir paveikts,” FIFA kategorijas tiesnesis Andris Treimanis, kurš atbildīgs par VAR ieviešanu Latvijā, mājasdarbu atzīst par izpildītu. Viņš ir licencēts darbam ar VAR kopš 2019. gada un apkalpojis gan starptautiskas, gan citu valstu čempionātu spēles.

Treimanis uzsver, ka būt par video tiesnesi nebūt nav komfortablāk kā laukuma tiesnesi: “Tas prasa ļoti lielu koncentrēšanos, teorētiskās zināšanas – gan spēles noteikumus, gan video tiesneša protokolu, praktiskais darbs ar sistēmu. Nepieciešama regulāra prakse. Ceru, ka mums šis projekts veiksmīgi aizies un Latvija būs mūsdienu futbola sastāvdaļa, jo modernais futbols bez VAR vairs nav iedomājams.”

Latvijā ir desmit galvenie laukuma tiesneši, ar VAR sistēmu licencēti darboties astoņi. Viens no tiem – Edgars Maļcevs, kurš ikdienā ir ķirurgs Liepājas reģionālajā slimnīcā. “Tiesnesis ir teju vienīgais, kurš nevar atkārtojumā paskatīties epizodi, visi skatītāji to var izdarīt un nereti arī spēlētāji tehniskajā zonā, visi zina, ka bijusi kļūda, bet tiesnesis kāda iemesla dēļ to nav spējis redzēt. VAR ir lieliska iespēja pieņemt pareizu lēmumu un lielā izšķirošo spēļu atbildības nasta nu būs nost,” saka Maļcevs. “Daudz vienkāršāk ir tiesāt laukumā, nekā būt video tiesnesim, jo ir daudz nianšu, jāzina no galvas VAR protokols – kurā brīdī drīkst iejaukties, atrast epizodes, kad visiem par simts procentiem būs skaidrs, kāpēc video tiesnesis ir iejaucies. To ir sarežģītāk izanalizēt un parādīt gan sabiedrībai, gan futbola cilvēkiem.” Viņš pārliecināts, ka spēlēs ar video tiesnesi izzudīs līdz šim ierastās kaislības ap arbitru lēmumiem.

Neoficiāla informācija liecina, ka VAR izmantošana vienai spēlei izmaksā trīs tūkstošus eiro, šobrīd paredzēts to izmantot katras kārtas vienā spēlē. Latvijas čempionātā debija būs sestdien “Audas” un “Super Novas” mačā.

Igaunijā VAR dienasgaismu ieraudzīja iepriekšējās nedēļas nogalē čempionāta pirmajā kārtā, tiesa, viņiem nav tik pilnvērtīga versija kā Latvijā. Lietuva sistēmu vēlas ieviest šīs sezonas otrajā pusē, Somija un Zviedrija vēl nesper konkrētus soļus šajā virzienā, zināja teikt Andris Treimanis.