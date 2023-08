Foto: AP/SCANPIX Slavenās ASV militārās akadēmijas Vestpointā darbinieki un studenti bija sapulcējušies uz noslēpumainas laika kapsulas atvēršanas ceremoniju. Kapsula pirms vairākiem mēnešiem tika atrasta universitātes pilsētiņas pieminekļa pakājē.

Šo pirmdien, 28.augustā, slavenās ASV militārās akadēmijas Vestpointā (West Point) darbinieki un studenti bija sapulcējušies uz noslēpumainas laika kapsulas atvēršanas ceremoniju. Kapsula pirms vairākiem mēnešiem tika atrasta universitātes pilsētiņas pieminekļa pakājē, tā vēstīja britu medijs “BBC“.

Viss pasākums tika translēts tiešraidē, sākot ar akadēmijas vēsturnieces Dženiferas Voigtšildas (Jennifer Voigtschild) uzrunu klātesošajiem, kurā tie tika uz aicināti “burtiski atklāt gabaliņu Vestpointas vēstures”. Tika filmēti kadeti, kuri izteica savas prognozes par to, kas atrodas gandrīz 200 gadus vecajā svina kastē: Amerikas karogs, zābaku pāris vai varbūt kādas klases gredzens?

Taču liela bija klātesošo vilšanās, kad atklājās, ka kastē atrodas tikai dubļi…. Bet vēl tikai 30 minūtes pirms tam akadēmijas kadeti elpu aizturējuši bija vērojuši, kā Voigšildes kundze uz skatuves aicināja dažus no Vestpointas akadēmiju absolvējušajiem augstākajiem virsniekiem, lai iemūžinātu šo aizraujošo brīdi. Viņu priekšā, skatuves centrā, atradās pelēkā kaste, kuras izmērs ir 30 x 30 x 33 centimetri, kā arī divi skolas darbinieki ar violetiem gumijas cimdiem un baltām maskām gatavojās atklāt tās saturu.

Kaste tika atrasta akadēmijas teritorijā pirms dažiem mēnešiem, kad tika demontēta kara varonim Tadeusam Kosciuško (Thaddeus Kosciuszko) veltītā bronzas statuja. Zem pieminekļa marmora virsmas tika atrasta kaste, kas, kā savā uzrunā teica Voigšildes kundze, domājams ir artefakts jeb, kā mēs to šodien sauktu, laika kapsula, kas tur tikusi ievietota pirms 1829. gadā tika pabeigta šī pieminekļa celtniecība”.

Taču, kā vēlāk viņa paskaidroja, tie ir bijuši tikai minējumi, jo Vestpointas pētnieki nav atraduši nekādu norādi uz to, ka Kosciuško pieminekļa pamatnē būtu ievietota kaste, artefakts, laika kapsula vai kāds cits priekšmets. Un, tā kā kaste bija izgatavota no svina, tās rentgena uzņēmums uzrādīja tikai dažas “anomālijas” tās iekšpusē, kas liecināja par to, ka tur iekšā kaut kam jābūt, lai gan neviens nebija pārliecināts par to, kas tieši tur būtu jābūt…

Izmantojot metāla instrumentu, un auditorijā valdot pilnīgam klusumam, beidzot kaste tika uzmanīgi atvērta. Tiešraides kamera pievilka tuvplānu, iemūžinot kastes atvērēju cītīgos pūliņus. Kad kārba bija atvērta, viens no darbiniekiem paņēma mazu lukturīti un pārbaudīja kastes saturu. Viņš neko neatrada. Tikai dubļus. “Mēs neesam pārliecināti, vai tā ir augsne, dubļi vai putekļi,” viņš teica. Vēlāk viņš vēl piebilda: “Kastes saturs neatbilda gaidītajam.”

Tomēr, saglabājot cerību, ka Vestpointa senči patiešām nav atstājuši kastīti ar netīrumiem, ko atrast pēc vairākiem gadsimtiem, kaste vēl tiks rūpīgi pārbaudīta, meklējot tajā kādu īpašu vēstījumu, vēstīja “BBC”.

“Es esmu pārliecināta, ka dažiem mūsu klausītājiem ir jautājumi mūsu dažādajiem ekspertiem uz skatuves?” tā Voigšildes kundze teica pēc tam, kad tika atrasti dubļi. Tomēr jautājumu nebija…

