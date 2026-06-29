Kolkasrags. Fonda &#8220;1836&#8221; tūrisma maršruta zīme. Projekta mērķis, sagaidot Latvijas simtgadi, izveidot vienojošu 1836 km garu tūrisma ceļu apkārt Latvijai, pa kuru to apiet, apbraukt vai aplidot. Šogad gājienos var piedalīties līdz septembra vidum, tie atsāksies 2018. gada pavasarī. Sīkāka informācija www.1836.lv.
Kolkasrags. Fonda “1836” tūrisma maršruta zīme. Projekta mērķis, sagaidot Latvijas simtgadi, izveidot vienojošu 1836 km garu tūrisma ceļu apkārt Latvijai, pa kuru to apiet, apbraukt vai aplidot. Šogad gājienos var piedalīties līdz septembra vidum, tie atsāksies 2018. gada pavasarī. Sīkāka informācija www.1836.lv.
Autora un dalībnieku personīgā arhīva foto

VIDEO. Tūristi steidz aplūkot zem ūdens nonākušo Kolkasragu 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
18:54, 29. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Sociālajos medijos cilvēki aktīvi dalās ar fotogrāfijām un video, kuros redzams Kolkasrags jeb tas, kas palicis pāri no šī populārā tūrisma objekta, kas tagad esot nonācis zem jūras ūdens. 360 Ziņas devās noskaidrot, vai tiešām Kolkasrags vairs nav sasniedzams sausām kājām.

Kokteilis
Jau šonakt! Pirmā vasaras pilnmēness maģija būs īpaši labvēlīga piecām zodiaka zīmēm
Mājas
Gudras saimnieces jau sen atteikušās no šīm pannām: ko izvēlēties, lai neindētu paši sevi 8
Veselam
Lietas, par ko seksā sapņo teju katrs vīrietis, taču kautrējas atzīt
Lasīt citas ziņas

Kolkasragu sākusi “apēst” jūra – līdz tūristu iemīļotajam objektam tagad nākas brist cauri ūdenim. Vēl nesenā pagātnē Kolkas ragu iezīmējošos akmeņus bija iespējams sasniegt sausām kājām, bet nu tas vairs nav iespējams.

Vietējā iedzīvotāja Tija stāsta: “38 gadus es dzīvoju Kolkā. Tagad krasts jau ir mežā un skalo tālāk un tālāk. Tagad tur pie trepēm beidzas ūdens, bet agrāk tur bija plata, plata pludmale.”

CITI ŠOBRĪD LASA
Mājas
Glābiņš karstās naktīs: ģeniālas metodes, kā pāris minūtēs atvēsināt istabu bez kondicioniera
Dārzs
Jāgriež ziedi un zari pirtsslotām: dārza darbu kalendārs no 30. jūnija līdz 7. jūlijam
“Valstij ģēniji ir jāalgo, nevis jātiesā!” Ažiotāža ap LVM kiberuzbrukuma skandālā ierauto Elvisu Strazdiņu nerimst

Arī Aija ir pārsteigta: “Negaidīju. Šeit biju piecus gadus atpakaļ, braucu apskatīt krastu un nav. Nav vairs Kolkasraga.”
Edīte dalās līdzīgās sajūtās: “Nepierasts skats, ka tu nāc un skaties – oi, kur ir rags? Raga nav.”

Lai gan Kolkasrags šobrīd nav pieejams, tūristu pieplūdums uz šejieni joprojām ir gana liels. Stāvlaukums piektdienas rītā ir pilns ar mašīnām un, kā norāda vietējie, tieši tagad – pēc Līgo svētkiem – sākās klasiskā tūrisma sezona uz Kolkasragu.

Tija atklāj: “Lietuvieši ir ļoti iecienījuši un vācieši ir visvairāk, kas brauc pie mums. Līdz Jāņiem ir tāds pieklusuma brīdis. Nu jau jūra ir silta un visi brauc šurp.”

Ja gribas sasniegt Kolkasraga slavenos akmeņus, jārēķinās, ka būs jāmēro ceļš cauri ūdenim, kas ir vismaz līdz viduklim dziļš.

VIDEO:

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Pastaigājas pa ceļa malu pie benzīntanka! Iedzīvotāji no Smiltenes ziņo par manītu lāci
“Karstā laikā tas kļūst bīstami!” Rīdzinieki uzdod vienu svarīgu jautājumu, kas šobrīd ir aktuāls teju katram
“Es šodien pieķēru “Rimi” karšu uzkrājumu zagli!” Sieviete piedzīvo interesantu situāciju veikalā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.