Publicitātes foto

VIDEO. TV un radio personība Toms Grēviņš Vjetnamā nogaršo cāļa embriju olas čaumalā Ieteikt







Iepriekšējā nedēļas nogalē pie skatītājiem atgriezās 360TV iemīļotais ceļojumu šovs “Četri uz koferiem”, kur pirmajā ceļojumā uz eksotisko Vjetnamu devās aktrise Lelde Dreimane, dziedātāja Ieva Sutugova, dīdžejs Toms Grēviņš un šefpavārs Mārtiņš Sirmais. Pirmajā dienā kolorītajai ceļotāju kompānijai bija jānobauda Vjetnamā ļoti iecienītais vārīta cāļa embrijs olas čaumalā. Kamēr kungu garšas kārpiņām šis ēdiens ies pie sirds, Lelde Dreimane nespēs savaldīt slikto dūšu.

Četras slavenības dodas iepazīt vienu no pasaules kultūras bagātākajām valstīm – Vjetnamu. Lelde Dreimane, Toms Grēviņš, Ieva Sutugova un Mārtiņš Sirmais ir devušies uz kādu vietējo tirgus ēdināšanas vietu, lai nobaudītu tradicionālo vjetnamiešu ēdienu – vārīts cāļa embrijs olas čaumalā. Toms bija pirmais, kurš no komandas to pagaršoja, atzīstot, ka tas bija visai interesants garšas baudījums.

“Tas pavisam noteikti ir pats interesantākais, ko es esmu pagaršojis!”

Mārtiņš Sirmais iesaka to pagaršot ikvienam, protams, ja fiziski ķermenis to atļauj. Par Vjetnamiešu tradicionālo ēdienu sajūsmā nebija aktrise Lelde Dreimane, kurai nācās ilgi saņemties, lai pagaršotu visai eksotisko un interesanto ēdienu. Pēc īsa brītiņa, aktrise tomēr saņēmās un to nogaršoja, atzīstot, ka otrreiz, ko tādu diez vai baudīs.

Vairāk skaties šajā video: