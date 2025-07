Neiesaisties sarunā – met nost klausuli! Strazdiņš skaidro, kāpēc nevajadzētu ar dažādiem jautājumiem mēģināt saprast, vai jums piezvanījis krāpnieks Ieteikt







TV24 raidījumā “Uzmanības centrā” programmatūras inženieris un krāpnieku mednieks Elviss Strazdiņš skaidri norādīja – viens no būtiskākajiem ieteikumiem, kā nenokļūt krāpnieku nagos, ir nekādā gadījumā “neielaisties sarunā”. Viņš uzsvēra, ka cilvēki nereti paļaujas uz savu intuīciju, taču tā var izrādīties maldīga.

Reklāma Reklāma

“Iekrīt arī ar doktora grādiem, profesori, iekrīt visi. Es negribētu piekrist, ka tai pirmajai intuīcijai ir jāuzticas, jo tā pirmā intuīcija var pateikt – viss ir slikti. Piemēram, ja zvana tā it kā meita, un tu tiešām notici,” tā Strazdiņš.

Strazdiņš norāda, ka krāpnieks ir pieredzējis sarunu vadītājs, uz viņš uzreiz zinās, kā ievirzīt sarunu tā, lai izklausītos pārliecinoši. Tieši tāpēc jebkāda vilcināšanās vai mēģinājums pārbaudīt zvanītāja patiesumu tikai pasliktina situāciju.

“Tas, ko es neiesaku cilvēkiem mēģināt ir ar dažādiem jautājumiem saprast, vai tas ir krāpnieks vai nav. Tas tikai palielinās uzticību krāpniekam, jo viņš var nejauši precīzi atbildēt uz visiem jautājumiem . Jūs nebūsiet pirmais cilvēks, ko viņš mēģina apkrāpt. Jūs esat simtais, tūkstošais vai varbūt vēl vairāk. Viņš zina precīzi jau, kādus jautājumus uzdos, un kā viņa ir jāatbild,” brīdināja Strazdiņš.

Strazdiņš iesaka: “Vienkārši uzreiz jāmet nost klausule un neielaisties tālāk sarunā.”

Swedbank Finanšu institūta vadītājs Reinis Jansons apliecināja – krāpnieki nav nejauši cilvēki, bet gan ļoti labi sagatavoti profesionāļi: “Pretī ir labi trenēts, algoritma cilvēks, kurš šo dara ikdienā. Viņš ar to pelna naudu. Mēs jau darām savas lietas ikdienā, pēkšņi ir šāds zvans. Mēs jau neesam tai sarunai gatavi.”

Runājot par vienu no biežāk izmantotajiem emocionālajiem krāpšanas paņēmieniem, Elviss Strazdiņš atsaucās uz shēmu, kur zvanītājs tēlo raudošu radinieku, kuram nepieciešama steidzama palīdzība: “Ja godīgi, piemēram, raudošā meitene, pirmo reizi es arhīvā atradu, ka pirmās ziņas jau bija 90. gadu beigās, 2000. gadu sākums, kad aktīvi zvanīja Latvijā no Lietuvas raudoša meitene. Līdz ar to, patiesībā tās shēmas nemainās.”