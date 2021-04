Vēdiskais filozofs, attiecību kontultats, krišnaīts Uģis Kuģis ar sievu Lindu. Foto: ekrānuzņēmums

TV šovā “Mīla burbulī” vēdiskais filozofs, krišnaīts un attiecību konsultants Uģis Kuģis atklājis, ka tā patiešām ir taisnība, ka viņu ticībā vīrietis nedrīkst redzēt sievietes apakšveļu. Protams, rodas loģisks jautājums – kā sieviete to mazgā un kur žāvē? Skapī? Pie kaimiņiem?

“Es principā drēbes nemazgāju, to dara Linda. Tāpēc viņa redz manu netīro veļu, es viņas – neredzu. Un tad, kad viņa to žāvēja, pirms mums nebija veļas žāvējamais aparāts, viņa tur uzklāja kaut ko virsū – dvieli vai vēl ko, viņa mācēja to nosegt. Bet tagad ir veļas žāvētājs, ieliek iekšā drēbes, izžāvē un man ar to nav nekāda saskarsme. Tā kā tas ir diezgan vienkārši īstenojams,” – Uģis Kuģis skaidroja.

Atgādināsim, ka pāris jau iepriekšējās sērijās atklājis divas interesantas lietas par sevi un savu kopdzīvi – viņus iepazīstināja “skolotājs”, jo uzskatīja, ka viņi ir ideāli saderīgi. Arī apprecoties viņiem iemīlēšanās neesot bijusi prioritāte, kā arī ticība nosaka – katrs laulātais guļ savā istabā un mīlas priekiem ļaujas vien pie bērniņa ieņemšanas. Uģis Kuģis neslēpj – savu sievu kailu nekad nav redzējis.

Ģimenē aug viens bērniņš – dēls, kurš pasaulē nāca 2019.gada jūnijā un viņam dots vārds Krišna Tamals.

