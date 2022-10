VIDEO. Ukrainas karavīri palaiž čehu “vampīrus” pret Krievijas spēkiem Ieteikt







Ukrainas karavīri izmanto Rietumu piegādātos smagos ieročus, lai atspiestu Krievijas spēkus intensīvās kaujās Donbasā. Čehijas raķešu sistēmu RM-70 Vampire Ukrainas karaspēks ir izvietojis frontes līnijā Doņeckas apgabalā.

“Šeit mēs galvenokārt veicam pozicionālas darbības. Mēs aizstāvam savas pozīcijas. Piemēram, mēs te sēžam un gaidām. Kad saņemsim koordinātes, brauksim un palaidīsim raķetes. Pēc tam ātri apgriežam transportlīdzekli un atgriežamies uzgaidāmajā zonā. Šo transportlīdzekļu galvenais uzdevums ir nodarīt masveida bojājumus kādai teritorijai. Ne uz konkrētu mērķi, bet uz apgabalu. Piemēram, ja ir jāiznīcina ienaidnieka kolonna un personāls,” norāda ukraiņu karavīrs.

“Ienaidnieks ir kļuvis aktīvāks. Ir intensīvāki uzbrukumi. Tie nav precīzi, bet tas joprojām ir traucēklis. Patiesībā viņi nemērķē uz konkrētiem mērķiem, un viņu munīcijas krājumi samazinās, pateicoties HIMARS. Tomēr viņi joprojām cenšas tikt uz priekšu, lai gan nesekmīgi. Dienu no dienas viņi mēģina virzīties uz priekšu, bet mēs vairākkārt atvairām viņu uzbrukumus. Mēs jau esam sākuši skaitīt mērķus, kurus esam iznīcinājuši. Mūsu personālam cīņa ir kļuvusi par ikdienu. Viņi ir tik apņēmības pilni izsist ienaidnieku, ka izturas pret to kā pret spēli. Viņi saka: “Izsitīsim viņus no šejienes pēc iespējas ātrāk. Dodiet mums mērķi. Mēs esam gatavi.”,” stāsta RM-70 Vampire sēdošais karavīrs.