Naktī uz otrdienu Maskava piedzīvoja masveida dronu uzbrukumu, kas sākās ap plkst. 2 naktī un turpinājās līdz rītam. “Unian” ziņo, ka slēgtas lidostas, degušas augstceltes. Tikmēr “Nexta_tv” sociālo mediju platformā “X” ziņo, ka bojā gājis viens cilvēks.

Saskaņā ar Krievijas Aizsardzības ministrijas datiem, Ukraina naktī veikusi bezpilota lidaparātu uzbrukumu Maskavas reģionam. Kāda 46 gadus veca sieviete tika nogalināta, kad viens bezpilota lidaparāts trāpīja dzīvojamai mājai. Šis ir pirmais gadījums, kad Maskavas apgabalā bezpilota lidaparāta uzbrukuma rezultātā ir gājis bojā cilvēks.

Kopumā pretgaisa aizsardzības spēki, pēc gubernatora teiktā, notriekuši 14 bezpilota lidaparātus. Aizsardzības ministrija ziņoja par 20 dronu iznīcināšanu virs Maskavas apgabala.

Saskaņā ar Krievijas Aizsardzības ministrijas datiem nakts uzbrukumā kopumā piedalījās 144 droni.

“Unian” vēsta, ka uzbrukuma rezultātā pārtraukušas darboties trīs lidostas – Maskavas Domodedovo lidosta, Vnukovo lidosta un Žukovskas lidosta.

Pirmais drons tika notriekts Ļubercu pilsētas rajonā plkst. 2.20. Pēc tam drons tika notriekts Žukovskā pie Maskavas – pēc vietējo iedzīvotāju teiktā, viņi vispirms dzirdējuši vismaz sešus sprādzienus.

Maskavas apgabala gubernators Vorobjevs plkst. 05:23 paziņoja, ka Krievijas pretgaisa aizsardzība notriekusi 14 bezpilota lidaparātus Podoļskas, Ramenskas, Ļubercovas, Domodedovas un Kolomnas pilsētas rajonos.

Pēc tam “rossmedia” ziņoja, ka cietušas daudzstāvu ēkas Ramenskā – aizdegušies dzīvokļi ap 11.-12. stāvu. Sākumā tika ziņots par 9 gadus veca bērna nāvi, taču vēlāk šī informācija neapstiprinājās.

Uzbrukuma rezultātā vienā no daudzstāvu ēkām cieta vismaz 20 dzīvokļi. Tiek ziņots, ka uzbrukumā daudzstāvu ēkām ir ievainoti trīs cilvēki, visi ar šrapneļu brūcēm.

Tiek ziņots arī par bezpilota lidaparāta nokrišanu Žukovskas lidostas teritorijā. Turklāt Maskavas apgabala Ramenskas rajona Prudku ciematā bezpilota lidaparāts nokritis pie privātmājas. Pēc aculiecinieku teiktā, tas ietriecies mežā aiz ēkas. Neviens cilvēks nav cietis.

Kā raksta “Mash”, uzbrukumam Maskavas apgabalā tika izmantoti bezpilota lidaparāti tipa “Lyuty”.

