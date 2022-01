Foto: Ekrānuzņēmums no LTV sižeta

VIDEO. "Vakcinēties man ir bail!" Ārstu konsīlijs arī pēc būtiskām vakcīnas radītām blaknēm par obligātu nosaka trešo poti







Iespēju tikt pie kompensācijām kovida vakcīnu radīto blakņu dēļ valsts solīja nodrošināt no šī gada. Jo vispirms bija jāvienojas, kam, cik un par ko tieši maksāt. Janvāris tuvojas otrajai pusei, bet noteikumi, kas regulētu apmaksas kārtību, vēl nav pieņemti un pabeigti, ziņu sižetā vēsta Latvijas Televīzija.

Starp cilvēkiem, kuriem pēc Covid-19 vakcīnas ik dienu jāsadzīvo ar blaknēm, ir arī Karīna Miezāja.

Otro Pfizer vakcīnu viņa saņēma pirms 8 mēnešiem. Sākumā tirpušas rokas un vēlāk kļuvis grūti staigāt, līdz nonākusi arī slimnīcā. Viņai noteikta diagnoze – polineiropātija – autoimūna slimība, kas izpaužas ar sāpēm un tirpām pēdās un plaukstās. Cēloņsakarību ar vakcīnu atzinusi arī Zāļu valsts aģentūra.

Karīna pati atzīst, ka slimība būtiski pasliktinājusi viņas dzīves kvalitāti, brīžiem traucējot veikt arī darba pienākumus. “Ar to sadzīvot ir faktiski neiespējami. Tu vari par to censties nedomāt, bet tu nevari nedomāt to, ko tu jūti.”

Viņas vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņš tuvojas beigām un, lai gan sievietei radītās veselības problēmas atzītas par būtiskām, ārstu konsīlijs lēmis, ka trešā pote viņai ir vajadzīga.

“Vakcinēties man ir bail. Es neticu, ka kāds ar blaknēm ietu un ļautu sevi durt. Bet tajā pašā laikā man ir vajadzīgs sertifikāts, lai es varu strādāt,” norāda Karīna.

