Pēdējo gadu laikā Japāna piedzīvojusi dažādas pārtikas “modes tendences”. Nupat sākusies jauna tendence – majonēzes dzēriens, ko klajā laidis “Lawson” veikals.

Kopš izlaišanas dzēriens ir izraisījis pretrunīgu reakciju sabiedrības vidū. Lai arī Japānā majonēze ir iecienīta piedeva dažādām maltītēm, tomēr šis dzēriens daudzuprāt “pārkāpj visas robežas”.

Veikals “Lawson”, iepazīstinot ar savu “majoēzes stila” dzērienu, to nodēvējis par “ilgi gaidītu jaunu produktu majonēzes cienītājiem”.

Dzēriens joprojām ir pārdošanas testēšanas fāzē, tāpēc vēl nav skaidrs, vai tas veikalu plauktus iekaros uz palikšanu.

Šo dzērienu izmēģinājis Deivids, kas savu reakciju iemūžinājis video, to publicējot sociālajos tīklos.

“Es to izdarīju. Es dzēru “Lawson” majonēzes dzērienu. Tagad jūs no tā varat izvairīties, to es iesaku,” pie video raksta viņš.

