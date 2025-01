Foto: Shutterstock

VIDEO. Vilku populācijas pieaugums rada arvien lielākus izaicinājumus mājdzīvnieku īpašniekiem. Kā pasargāt savu suni?







Vilku populācijas pieaugums un to paradumu izmaiņas rada arvien lielākus izaicinājumus gan mājdzīvnieku īpašniekiem, gan lauku iedzīvotājiem, jo īpaši dzinējmedību sezonas laikā. Žurnāls “Medības” pagājušajā gadā saņēma virkni sirdi plosošu stāstu par suņiem, kas cietuši no vilku uzbrukumiem, vai pat pazuduši Pierīgas mežos. Nav runa tikai par medību suņiem, bet arī par mājas mīluļiem.

Vilki, pielāgojoties videi, arvien biežāk kā vieglu medījumu izvēlas suņus, kas dzīvo lauku viensētās vai tiek turēti nepieskatīti. Tāpat var būt aizdomas par to, ka pagājušā gadā daudzi pastaigu laikā pazuduši suņi, kuri izčibēja bez pēdām, iespējams kļuvuši par vilku upuriem. Šie notikumi uzsver nepieciešamību pēc efektīviem drošības pasākumiem, lai pasargātu savus četrkājainos draugus, kā arī izpratnes par rīcību, ja satiec vilku mežā. Esam apkopojuši dažus ieteikumus, lai suņus pasargātu no vilku uzbrukumiem.

Ikdienas pastaigu laikā

Pastaigas kontrolētos apstākļos. Realitāte ir gana skaudra un jāsecina, ka vilki nemitinās tikai tālākajos Latvijas nostūros. Tie dzīvo arī piepilsētās, turklāt pat Pierīgā. Nelaid suni bez pavadas vietās, kur zināms par vilku klātbūtni, īpaši rītausmā vai krēslas stundās, kad vilki ir aktīvāki. Tāpat vienmēr izmantojiet savam sunim jebkādu suņu izsekošanas sistēmu, lai spētu ātri reaģēt, ja suns aizklīdis tālu (Doglo, Tractive kā daži varianti).

Neatstājiet suni ārā naktī. Vilki biežāk medī naktī, tāpēc labāk suni uz nakti laist iekštelpās, ja vien nav nodrošināta vide, kurā vilks tik tiešām sunim nevarēs piekļūt.

Apmāciet savu suni. Iemāciet sunim būt kontrolējamā attālumā un reaģēt uz komandu šurp un blakus, lai izvairītos no suņa iziešanas no drošas zonas. Tāpat jāizvairās no suņa pārmērīgas agresijas pret savvaļas dzīvniekiem, jo tas var izraisīt konflikta eskalāciju.

Dzinējmedību laikā

Izmanto GPS kakla siksnu. GPS kakla siksna ļauj sekot līdzi suņa atrašanās vietai reāllaikā un savlaicīgi iejaukties, ja suns tuvojas vietai, kur novērota vilku aktivitāte. Tāpat GPS kakla siksna ļauj laikus manīt, ja suns sāk izturēties savādi.

Izmantojiet aizsargvestes. Aizsargvestes, kas izstrādātas medību suņiem, nodrošina papildu aizsardzību pret kodumiem un skrāpējumiem. Ir pieejamas arī vestes ar atstarojošiem elementiem, kas var palīdzēt identificēt suni un padarīt to mazāk pievilcīgu plēsējiem. Piemēram, Somijā pieejamas aizsargvestes ar dzeloņiem, kas vēl vairāk pasargā suni no vilka kodumiem.

Izmantojiet zvaniņu vai citas skaņas ierīces. Suns, kurš nēsā zvaniņu vai nelielu troksni izdodošu ierīci, var atturēt vilku no tuvošanās sunim.

Stratēģiska plānošana. Izvarieties no suņa laišanas dzinējmedībās vietās, kur novērota vilku klātbūtne.

Ko darīt, ja pamanāt vilku?

Saglabājiet mieru un novērojiet situāciju. Nekādā gadījumā necenšaties vilku aizbiedēt ar agresīvu rīcību, ja suns ir bez pavadas.

Savāciet suni. Izmantojiet stingru, mierīgu toni, lai suns atgrieztos pie jums. Ja suns ir pie pavadas, cieši to pieturiet. Novietojiet suni aiz sevis – tas samazina vilku interesi un palīdz uzsvērt jūsu kā cilvēka klātbūtni. Atkāpieties lēni, neaizgriežoties ar muguru pret vilku. Šāda rīcība liecina, ka jūs neesat apdraudējums, bet arī ne potenciāls medījums.

Ziņojiet par vilka klātbūtni lietotnē Mednis.

Apdrošiniet suni!

Suņa apdrošināšana var būt ļoti svarīga, īpaši gadījumos, ja suns ir ne tikai ģimenes mīlulis, bet arī strādājošs medību suns.

Apdrošināšana var nodrošināt finansiālu drošību neparedzētu situāciju gadījumā, piemēram, ja notikusi sastapšanās ar vilku.

Veterinārās izmaksas Diagnostikas procedūras, operācijas, zāles un rehabilitācija var būt ļoti dārga. Apdrošināšana sedz daļu vai pilnīgu izmaksu par ārstēšanu nelaimes gadījumos vai slimībās.

Nelaimes gadījumi. Suņi var tikt savainoti medību laikā vai sastopoties ar citiem meža dzīvniekiem. Apdrošināšana nodrošina atbalstu šādos gadījumos.

Zaudējuma vai nāves gadījumi. Apdrošināšana var nodrošināt kompensāciju medību suņiem saistībā ar viņu apmācības un vērtības ieguldījumu. Dzinējmedību vai citu riskantu aktivitāšu laikā apdrošināšana var palīdzēt segt suņa traumas vai pat zaudējuma radītās izmaksas.

Tāpat jāņem vērā, ka vilka apgaitas teritorija ir ļoti liela! Vilks diennaktī var noiet kilometriem tālu, tādēļ, ja vilks manīts kādu 20 km attālumā, nav garantijas, ka tas šodien jau nav kaut kur pavisam tuvu. Vilks suni uztver ne tikai kā gardu kumosu, bet arī kā konkurentu, kas jālikvidē pēc iespējas ātrāk.

Sargāt suni no sastapšanās ar vilku ir svarīgi gan tāpēc, lai pasargātu dzīvnieku no traumas vai bojāejas, gan lai novērstu vilku provokāciju, kas var radīt apdraudējumu arī cilvēkiem. Vilku populācija Latvijā pieaug, un ar to saistītais risks īpaši attiecas uz medību suņiem un dzīvniekiem, kas dzīvo vai pastaigājas tuvu meža teritorijām. Suņa drošības pamats ir pieskatīšana – pastaigās jāizmanto pavada, jāizvairās no suņa klaiņošanas un jāizvēlas drošas teritorijas. Profilakse, apzinīgums un gatavība rīkoties ir galvenie faktori, lai nodrošinātu suņa drošību un izvairītos no konfliktsituācijām ar vilkiem.