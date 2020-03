Publicitātes foto

Atsāksies būvdarbi uz Vidzemes šosejas (A2) posmā no Garkalnes līdz Sēnītei. Tādēļ jau no pirmdienas 23.marta visā remontposmā paredzēts ātruma ierobežojums 70 km/h, informē Latvijas Valsts ceļi.

Satiksme tiks organizēta pa divām joslām pa abām brauktuvēm un tikai atsevišķos posmos, kur tiks veikti darbi, pa vienu joslu. No otrdienas 24. marta Sēnītes mezglā būs slēgts rotācijas aplis un satiksme tiks organizēta pa jaunizbūvētām apgriešanās vietām uz Vidzemes šosejas.

Pērn aprīlī sāktajos būvdarbos ceļam ir ieklāta asfalta apakškārta un saistes kārta, uzsākta satiksmes pārvadu pārbūve, atjaunotas caurtekas un gājēju tuneļi, kā arī apgaismojums un gājēju luksofors Vangažos.



Šogad atlikušie darbi ir asfalta virskārtas ieklāšana abās brauktuvēs, ceļa pārvadu apakšējo daļu remonts un Sēnītes mezgla rotācijas apļa pārbūve.

Būvdarbus Vidzemes šosejas posmā no Garkalnes līdz Sēnītei veic piegādātāju apvienība Binders un ACB, to līgumcena ir 46,5 miljoni eiro (ar PVN). Darbi tiek finansēti no valsts budžeta un no ES Kohēzijas fonda līdzekļiem. Būvdarbus plānots pabeigt šoruden.

Būvdarbu posms ir 14 km garš, taču, ņemot vērā to, ka katrā braukšanas virzienā ir divas joslas, seguma pastiprināšana tiek veikta kopumā vairāk nekā 30 kilometros ceļa.

Projekta ietvaros tiek atjaunoti arī septiņi ceļa pārvadi un divi tuneļi Sēnītes mezglā, kā arī divi pārvadi pie Vangažiem un divas caurtekas.

1,65 km garumā ceļa sega tiek pārbūvēta arī uz autoceļa Inčukalns–Valmiera–Igaunijas robeža (Valka) (A3) tā sākumposmā.

Vidzemes šosejas (A2) posms no Garkalnes līdz Sēnītei ir izbūvēts 1974. gadā. Pēdējo reizi seguma atjaunošanas darbi tur nelielos posmos ir veikti pagājušā gadsimta beigās un šī gadsimta sākumā.