"Vienam cilvēkam vajadzīgas vairākas patvertnes," Olafs Pulks skaidro, kāpēc apdraudējuma gadījumā tava dzīvesvieta tevi neizglābs







Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētājs Olafs Pulks (JV) TV24 raidījumā “Rīga gatava?” komentēja patvertņu pieejamību galvaspilsētā, norādot uz nepieciešamību tās mērķtiecīgi attīstīt.

“Šobrīd, ja mēs skatāmies Rīgu un valsti kopumā, ir 407 patvertnes, no kurām Rīgā 221 atzītas par drošām. Marķētas 65. Pusotrs miljons ir iedots no Rīgas budžeta, 5,5 no Eiropas Savienības līdzekļiem. Sagrābstīts, nesagrābstīts – lai katrs domā pats, kā tas ir,” raidījumā sacīja Pulks, minot, ka vēl 150 patvertnes tiks ierīkotas no jauna.

Viņš norādīja, ka bieži vien cilvēki domā, ka patvertne ir viņu dzīvesvietā, bet reāla apdraudējuma situācijā svarīgi, lai drošas vietas būtu pieejamas visur, kur cilvēki uzturas – dzīvesvietā, darbā, uz ielas.

“Ko nozīmē katram sava patvertne? Ja mēs šobrīd atrodamies šeit, televīzijas studijā Blaumaņa ielā, kur ir mana patvertne? Spriežot pēc Ukrainas piemēra, laiks ir trīs minūtes – es līdz savai dzīvesvietai nevaru nokļūt tādā laikā. Tuvākā patvertne varētu būt šeit, ēkas pagrabā – ja tāda būtu ierīkota. Bet jautājums – vai tā paredzēta tikai darbiniekiem vai arī visiem? Cik liela tā ir,” retoriski uzsvēra Pulks.

Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētājs norādīja uz nepieciešamību palielināt patvertņu pieejamību visās pilsētas vietās, tostarp dzīvojamās mājās. Viens no būtiskākajiem pasākumiem – motivēt māju iedzīvotājus ierīkot patvertnes pagraba telpās, kuras sasniedzamas ātrāk nekā valsts vai pašvaldības nozīmes patvertņu objekti.

“Vienam cilvēkam ir vajadzīgas vairākas patvertnes. Viena ir tā, kur tu nakšņo, otra, kur tu strādā, trešā – kur tu esi uz ielas. Rīgas dome pieņems saistošos noteikumus, kur 50% no līdzfinansējuma piemaksās pašvaldība, ja mājas kopiena izlems ierīkot patvertni pagraba telpā.”