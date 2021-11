Publicitātes foto

Viesojoties Briselē, programmas "Seeds for the Future" dalībnieki iepazīst jaunākās tehnoloģijas un sasniegumus







No š.g. 17. līdz 20. novembrim studenti, kas piedalījās starptautiskā tehnoloģiju apguves programmā “Seeds for the Future”, viesojās Briselē, Beļģijā, kur studentiem bija iespēja tikties ar dažādiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares ekspertiem.

Šo trīs dienu laikā studenti viesojās Eiropas Parlamentā, kā arī viņiem bija iespēja apmeklēt Huawei kiberdrošības un caurskatāmības centru kopā ar kiberdrošības ekspertiem un apskatīt Eiropā lielāko iebūvēto fotoelektrisko sistēmu, kas sastāv no 5808 saules paneļiem.

Pieredzes braucienā uz Briseli piedalījās 26 labākie tehnoloģiju nozares studenti no Skandināvijas un Baltijas valstīm, kā arī Islandes, tai skaitā viens students no Latvijas un pa divi no Lietuvas un Igaunijas.

Trīs dienu brauciena laikā studentiem tik piedāvātas plašas iespējas iepazīt Briseli, Eiropas Parlamentu un Huawei kiberdrošības un caurskatāmības centru.

Kā uzsver Viļņas Ģedimina tehniskās universitātes studente Liveta Adomaitite (Liveta Adomaitytė), redzētais un piedzīvotais bijusi lieliska pieredze, ko noteikti varēja iegūt tikai pateicoties dalībai “Seeds for the Future” programmā: “Lai gan programma ir nedaudz izaicinoša, es to bez šaubām ieteiktu ikvienam tehnoloģiju studentam.

Es novērtēju gan programmā iegūtās zināšanas, gan gūto pieredzi brauciena laikā. Briselē es iepazinu daudz jaunu cilvēku ar dažādiem viedokļiem, kuru mums bija iespēja paust, un tas arī, manuprāt, ir jādara – jārunā un jādiskutē, lai kopīgi pilnveidotos.”

Iegūtos kontaktus un kulturālo pieredzi izceļ arī Rīgas Tehniskās universitātes students Paulis Šauša, kurš papildina: “Tikšanās laikā bija iespēja ne tikai gūt jaunu priekšstatu par tehnoloģiju jautājumiem, bet arī pēc pasākuma neformālā atmosfērā, ejot pa Briseles ielām, apmainīties ar viedokļiem ar tehnoloģiju studentiem, kas nāk no citām kultūrām, un dzirdēt viņu redzējumu.

Vēl viena vērtīga pasākuma daļa bija iespēja iepazīt dažādus interesantus tehnoloģiju risinājumu projektus. Piemēram, Eiropas lielākajā lauksaimniecībā, kas atrodas urbānā vidē – uz Briseles ēku jumtiem – redzējām to, kā viņi izmanto zaļo enerģiju un cirkulārās bezzuduma ekonomikas principus bezatkritumu ražošanā. Tur enerģija un resursi tur tiek izmantoti maksimāli bez zudumiem – iedvesmojoši! Būtu interesanti redzēt līdzīgus projektus arī Latvijā!”

Par Seeds for the Future programmu

Lai risinātu trūkstošo IKT speciālistu problēmu pasaulē, ir svarīgi nodrošināt daudzveidīgas un pieejamas iespējas papildu izglītības ieguvei, reizē pielāgojoties strauji mainīgajiem apstākļiem.

Šogad “Seeds for the Future” tiešsaistes programmā piedalās vairāk kā 3500 talantīgu studentu no aptuveni 120 valstīm un reģioniem, tai skaitā arī no Latvijas.

Nedēļas laikā dalībniekiem tika nodrošinātas daudzveidīgas lekcijas, praktiskās nodarbības un sarunas ar ekspertiem, lai sniegtu pēc iespējas vērtīgāku un plašāku pieredzi, sagatavojot jaunos speciālistus darbam IKT nozarē.

Apmācību programmu “Seeds for the Future” tehnoloģiju uzņēmums Huawei izveidoja 2008. gadā. Tās galvenais mērķis ir atbalstīt IKT nozares talantus un veidot saikni starp valstīm un kultūrām, veicināt izpratni un interesi par IKT nozari, dalīties ar zināšanām un pieredzi globālajā uzņēmējdarbības vidē.

