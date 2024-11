Foto: pexels.com

Vīna mīļotāji ir šokēti, atklājot, ka populāri vīna zīmoli, ir dramatiski samazinājuši alkohola procentu savos produktos, taču, neskatoties uz to, ka dzērieni kļuvuši vājāki, to cenas ir paaugstinājušās, raksta “Daily Mail”.

Piemēram, 75 cl pudeles Blossom Hill White Zinfandel alkohola saturs pirms diviem gadiem bija 11%, un tā cena bija 5,25 mārciņas (aptuveni 6,30 eiro). Šodien tā cena ir 5,75 mārciņas (aptuveni 6,90 eiro), bet alkohola saturs ir samazinājies līdz 8,5%.

Savukārt zīmola Soft & Fruity Red Wine alkohola saturs ir samazināts no 12,5% līdz 10,5%, bet Hardys Stamp Shiraz Cabernet alkohola saturs samazināts no 13,5% līdz 11% 2023. gadā, savukārt cena pieaugusi no 5 līdz 5,25 mārciņām (aptuveni 6-6,30 eiro).

Šādas izmaiņas notikušas pēc tam, kad iepriekšējā Lielbritānijas valdība palielināja nodokļus stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem.

Tāpēc ražotāji, lai samazinātu izmaksas, vīnu, alu un citus stipros dzērienus tagad tirgo ar mazāku alkohola saturu.

Eksperti norāda, ka tendencei samazināt alkohola saturu, visticamāk, būs neliela pozitīva ietekme uz sabiedrības veselību.

“Vienīgi tie, kas dzer ar mērķi piedzerties, jutīsies apkrāpti,” Šefīldas Universitātes vecākais pētnieks Kolins Aguss norādīja.

Iepriekš, kad populārais alus zīmols “Heineken” paziņoja par līdzīgiem naudas taupīšanas pasākumiem, viņš sacīja: “Alkohola stipruma samazināšana ir komerciāli izdevīga ražotājiem. Tomēr tas atbilst patērētāju pieprasījuma tendencēm un varētu būt ieguvums sabiedrības veselībai, samazinot alkohola patēriņu kopumā. Šī ir ļoti reta situācija, kad parasti konkurējošās intereses virzās vienā virzienā, tāpēc iespējams, ka šī tendence ir kaut kas, ko ir vērts svinēt gandrīz visiem.”

Pasaules Veselības organizācija (PVO) iepriekš paudusi, ka nav drošas alkohola iknedēļas devas, kas neatstātu ietekmi uz cilvēka veselību.

PVO lēš, ka pārmērīga alkohola lietošana katru gadu nogalina trīs miljonus cilvēku visā pasaulē.

Eksperti uzsver, ka “alkohola patērētājiem jābūt objektīvi informētiem par vēža un citu ar alkohola lietošanu saistītu veselības traucējumu risku”.

Lielbritānijas Nacionālais veselības dienests (NHS) iesaka cilvēkiem nedzert vairāk par 14 alkohola vienībām nedēļā un sadalīt tās vismaz trīs dienās.