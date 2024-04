Viņi jūtas nenovērtēti un tur parādās konflikts! Inkēns par politiķiem, kuri zaudē saikni ar realitāti Ieteikt







Par politiķiem, kuri ilgstoši ir pie varas, mēdz teikt, ka viņi zaudē saikni ar realitāti.

“Politiķi, kuri ir aktīvā politikā, ir uzlikuši sev mērķi, kas svarīgs valstij. Viņi strādā, domā, ka velta sevi visu darbam un tad parādās tā plaisa, jo viņi uzskata, ka tas visiem ir jāredz,” TV24 raidījumā “Kur tas suns aprakts?” stāsta Edvīns Inkēns, politiķis, žurnālists.

Viņi jūtas nenovērtēti, neieraudzīti un tur parādās konflikts.

Viņš min piemēru. “Dānijā jaunais ekonomikas ministrs nāca ar mērķi – padarīt elektrību lētāku iedzīvotājiem. Tas ir pilnīgi cits skatījums. Mums nekad nerunā šādi, kas sabiedrībai patiktu. Vai viņam izdosies vai neizdosies, to mēs redzēsim. Šādu cilvēku sabiedrība uzmana vairāk un gaida noteikto mērķi, līdz ar to viņš ir spiests censties to izpildīt,” žurnālists saka.

Atgriežoties pie Latvijas politikas, Inkēns min, ka, piemēram, Kariņa solis valdības maiņā bija vienīgi tādēļ sperts, lai pieņemtu Stambulas konvensiju, kas nav pareizi. Atbilstošs iemeslu būtu ekonomiskā krīze, bet nejau konvensijas pieņemšana.