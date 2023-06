Foto: Shutterstock

Viņi vienmēr panāk to, ko vēlas! TOP 3 izcilākie manipulatori saskaņā ar savu zodiaka zīmi Ieteikt







Dažu zodiaka zīmju pārstāvji biežāk nekā citi izrādās viltīgi manipulatori. Turklāt šīs “spējas” viņiem ir jau kopš agras bērnības, kad viņi visai veikli iemācās, kā vēlamo dabūt no vecākiem, draugiem un pat skolotājiem. Pieaugot, protams, šos talantus viņi noslīpē līdz perfektumam un savā dzīvē reti, kad, pateicoties tiem, saņem atteikumu.

3. vieta – Dvīņi

Astrologi uzskata, ka šie Dvīņi prot “vadīt” citus cilvēkus. Viņi ļoti meistarīgi citiem “iemieso” savas idejas, lai arī kādas tās nebūtu. Tāpat viņi prot savā tuvumā pievilināt cilvēkus, kas viņiem dzīvē izrādīsies noderīgi. Nereti gan Dvīņi ar manipulācijām ir spējīgi arī uz sliktu un pat nožēlojamu rīcību – lai sasniegtu savus mērķus, viņi ir gatava gan melot, gan nomelnot pat sev tuvus cilvēkus.

2. vieta – Vēzis

Vēži bieži vien sasniedz panākumus, pateicoties savām manipulācijas prasmēm. Tāpat arī viņi reti kad var sūdzēties par to, ka viņiem nav draugu un atbalstītāju – to viņiem netrūkst. Taču astrologi uzskata, ka tas nemaz nav tik vienkārši kā no malas izskatās. Jāteic, ka dažkārt ārēji mierīgie un pat maigie Vēži ir apdāvināti ar visai atbaidošām rakstura īpašībām.

Viņi prot manipulēt ar saviem draugiem un tuviniekiem, kad kaut ko vēlas un nepieciešams, lai notiek tā, kā ir iedomājušies viņi. Tāpat arī attiecībās ar savu partneri, viņi šo taktiku izmanto visai bieži, un tādējādi spēj paveikt pat neiedomājamas lietas. Astrologi uzskata, ka Vēžus bieži vien nenovērtē, jo ārēji viņi šķiet ļoti piemīlīgi un pat jauki.

1. vieta – Skorpions

Šīs zodiaka zīmes pārstāvjus var uzskatīt par bīstamiem. Viņi patiešām gluži biedējošā veidā prot iekļūt citu cilvēku prātos un likt mainīt viņiem savu rīcību sev par labu. Viņi tāpat arī atriebjas tiem, kad kaut kas nav izdevies pēc viņu radītā plāna.

Šos cilvēkus astrologi sauc par “toksiskiem”, jo sev apkārt viņi spēj “saindēt” vidi tikai tāpēc vien, ka tobrīd tā vēlas. Bet, ja kāds ir iekļuvis viņu ienaidnieku sarakstā, atliek ātri vien bēgt, jo cīņa ar Skorpionu nav spēkam nevienam.

Dzīvē šie cilvēki parasti ir izteikti līderi, taču savas pozīcijas viņi iekaro izmantojot savas līdz perfektumam noslīpētās manipulatora spējas.