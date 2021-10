Megana Mārkla un princis Harijs viesojas Ņujorkā

"Viņš pamatīgi oda pēc alkohola un cigaretēm": žurnāliste un grāmatas autore Keitija Kurika atceras tikšanos ar princi Hariju







64 gadus vecā amerikāņu TV žurnāliste un grāmatu autore Keitija Kurika, kura pirms vairākiem gadiem strādāja tādās populārās programmās kā CBS Evening News, 60 Minutes un Today, nesen publicējusi savus memuārus.

Viena no grāmatas nodaļām veltīta 37 gadus vecajam princim Harijam, ar kuru viņa tikās 2014.gadā.

Ar princi Keitija tikās Brazīlijā polo spēles laikā, tobrīd Harijs bija 30 gadus vecs, vēstī izdevums “The Sun”. Šo tikšanos viņa spilgti aprakstījusi savas grāmatas nodaļā. Žurnāliste atceras, ka toreiz princis Harijs bijis ļoti jautrā noskaņojumā: “Viņš pamatīgi oda pēc alkohola un cigaretēm.”













































Princis Harijs un Megana Mārkla ieradušies Ņujorkā un pozē fotogrāfiem

Atgādināsim, ka šī gada maijā dokumentālajā filmā “The Me You Can’t See”, kuru Harijs nofilmēja kopā ar TV slaveno žurnālisti Opru Vinfriju, princis atzinās, ka savulaik patiešām slimojis ar atkarību no alkohola, jo viņam bijušas psiholoģiskas problēmas. Saseksas hercogs atklāja, ka ļoti spēcīgi bija pārdzīvojis savas mammas princeses Diānas nāvi un alkohols, kā arī pat narkotiku lietošana, bijis veids kā apslāpēt savas sāpes.





















































































Princese Diāna - prinču Viljama un Harija mamma

“Es biju gatavs dzert un lietot narkotikas – biju gatavs darīt visu, kas varēja apslāpēt manas jūtas. Pakāpeniski es sapratu, ka nedzeru vairs no pirmdienas līdz piektdienai, un tas jau ir labi. Taču brīvdienās es varēju izdzert tik daudz, cik visas nedēļas laikā. Pēc tam es sāku apzināties, ka dzeru nevis tāpēc, ka man tas patīk, bet tāpēc, ka negribu just,” – sacīja hercogs.

Un tas nav nezināms fakts – princis Harijs jaunībā patiešām bija iecienījis visai bohēmisku un vētrainu dzīvesveidu un bieži vien nokļuva dažādās skandalozās situācijās, nesaudzējot savas vecmāmiņas karalienes Elizabetes II nervu sistēmu. Princis Harijs tolaik bija pieķerts peldoties baseinā ar apģērbu, kaujoties ar fotogrāfiem, paparaci kadros bija nokļuvis arī atkailināts un visbeidzot, tēva prinča Čārlza piespiests, ārstējis savas atkarības klīnikā.















Princis Čārlzs, pildot karaliskos pienākumus

Tāpat Harijs dokumentālajā filmā teicis, ka visai traks ir bijis viņa dzīvesveids līdz pat 32 gadu vecumam un viss beidzies esot tikai tad, kad viņš iepazinies ar savu tagadējo sievu Meganu Mārklu: viņa esot ieteikusi princim doties pie psihoterapeita un tikt galā ar savām sāpēm. Tieši to viņš esot arī izdarījis.













































































Princis Viljams un princis Harijs atklāj princeses Diānas pieminekli

Harijs ir pārliecināts, ka vizītes pie psihoterapeita viņam palīdzēja tikt galā ar savām bērnības traumām, tāpat arī tas palīdzēja tikt galā ar alkohola atkarību, kā arī viņš atmeta smēķēšanu.